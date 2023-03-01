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Илим Карыпбеков посоветовал Дастану Бекешеву "увидеть все своими глазами"

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- Бактыгуль Акжолова
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Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев на своей странице в соцсети высказал мнение по поводу тротуаров в Бишкеке.

"По городу очень много тротуаров захвачено кафешками или еще хуже строительными компаниями. Это показатель того, как мэрия уважает себя либо показатель коррупции либо показатель равнодушия", - написал он.

Под данной публикацией экс-гендиректор КТРК Илим Карыпбеков написал ему комментарий: "Дастан Далабаевич! Не верьте всему, что говорят и пишут, пока не увидите все собственными глазами!".

Данный комментарий вызвал возмущение у некоторых пользователей интернета.

Отметим, депутат Дастан Бекешов имеет инвалидность по зрению.


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URL: https://www.vb.kg/427642
Теги:
Дастан Бекешев, Илим Карыпбеков, соцсети
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