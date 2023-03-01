Илим Карыпбеков посоветовал Дастану Бекешеву "увидеть все своими глазами"

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев на своей странице в соцсети высказал мнение по поводу тротуаров в Бишкеке.

"По городу очень много тротуаров захвачено кафешками или еще хуже строительными компаниями. Это показатель того, как мэрия уважает себя либо показатель коррупции либо показатель равнодушия", - написал он.

Под данной публикацией экс-гендиректор КТРК Илим Карыпбеков написал ему комментарий: "Дастан Далабаевич! Не верьте всему, что говорят и пишут, пока не увидите все собственными глазами!".

Данный комментарий вызвал возмущение у некоторых пользователей интернета.

Отметим, депутат Дастан Бекешов имеет инвалидность по зрению.