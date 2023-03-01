Как найти груз для перевозки из России в Кыргызстан

В 2022 году товарооборот между Кыргызстаном и Российской Федерацией значительно увеличился. Только за первые девять месяцев он вырос на 42% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Что ввозят в Кыргызстан из России? Перечень товаров разнообразен - от лесоматериалов, бензина и природного газа до шоколада, подсолнечного масла и пшеницы. Каждый тип продукции требует особых условий для транспортировки. Как найти грузы под ваше транспортное средство? Воспользуйтесь крупнейшей в странах СНГ Биржей грузоперевозок ATI.SU. 25 лет Биржа помогает находить партнёров всем участникам рынка логистики. Ежедневно на ATI.SU доступно более 200 000 грузов и более 100 000 машин.

Чтобы найти груз Новосибирск - Бишкек или товар для перевозки по другому направлению, посетите страницу сервиса "Поиск грузов". На неё легко попасть с любой страницы ATI.SU. Нужно лишь найти в шапке сайта кнопку "Грузы" и нажать на неё. Перед вами откроется поисковая форма. Она состоит из нескольких граф. Можно заполнять только основные - "Откуда" и "Куда" (название начального и конечного пунктов маршрута), а также можно вносить дополнительные данные.

Например, вы можете указать тип кузова вашего автомобиля - это важный параметр, поскольку от него зависит, какие грузы вы можете перевозить. Система предлагает на выбор несколько десятков вариантов, в том числе:

контейнер, рефрижератор, самосвал, площадка без бортов, бензовоз, лесовоз, цистерна.

Также вы можете выбрать удобный для вас тип загрузки. Можно указать и наименование искомого груза. Система предлагает разнообразные варианты:

древесина, сухое молоко, обувь, нефтепродукты, опасные химические продукты, шкуры мокросолёные, пенопласт, чипсы, щебень и другие.

Заполнив форму, нажмите кнопку "Найти грузы", и перед вами откроются все подходящие под запрос предложения. Контакты 30% грузовладельцев из появившегося списка будут доступны бесплатно после регистрации на Бирже ATI.SU (она займёт у вас несколько минут). Чтобы увидеть 100% контактов, приобретите лицензию "Международные грузы". Оплатить её можно в сомах, минуя комиссию за операции в валюте. Обратите внимание: контакты всех владельцев, желающих транспортировать груз внутри Кыргызстана, доступны бесплатно после регистрации на ATI.SU.

Договариваться с грузовладельцем о сделке можно, не покидая Биржи. Для этого напишите потенциальному партнёру в мессенджере.

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