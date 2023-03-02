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Блинкен - это второй Путин

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- Канат Кожоев
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28 февраля Казахстан посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Приезжал, чтобы пообщаться с первыми лицами страны и поучаствовать в дипломатическом саммите государств Центральной Азии в формате "С5+1".

Формат "С5+1", надо заметить, весьма популярен в нашем регионе. Совсем недавно именно в таком формате провел встречу с бывшими президентами Садыр Жапаров. Выглядит это примерно так: вас тут пятеро – а я шестой; особого отношения к вам не имею, но стОю всех вас пятерых вместе взятых и, если что, сумею с вами разобраться одной левой.

Казахстанский саммит Госдеп США в своем высокопарном стиле назвал встречей, направленной на "создание независимой, процветающей и безопасной Центральной Азии, решающей общие проблемы в сотрудничестве с США". В качестве "С-5" в этой судьбоносной встрече участвовали министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Противостоял им "плюс первый" Энтони Блинкен, всем сердцем переживающий за независимость, процветание и безопасность Центральной Азии. И уж кому, как не ему, самому высокопоставленному должностному лицу в администрации Байдена, знать, что именно нужно Центральной Азии для достижения этого самого процветания!

Какие именно вопросы обсуждались и решались на встрече – доподлинно неизвестно. Журналистов туда не пустили. Случился эдакий закрытый междусобойчик, на котором солировал господин Блинкен. А между тем представители "Азаттыка" (курируемого, кстати, нашими американскими друзьями), по их собственному признанию, рвались поговорить с белым господином о свободе слова и правах человека, которые он яростно защищает…

Ну не получилось, не срослось. Не в этот раз. На сей раз Госдеп был обеспокоен совсем другими проблемами. Впрочем, в релизе о переговорах, размещенном Госдепом США и отличающемся от версии кыргызского МИДа, права человека (особенно права НПО и "независимых" СМИ) упоминаются.

Разговор на саммите – по той информации, которая распространена официально, - так или иначе крутился вокруг ситуации на Украине. И даже безопасность стран Центральноазиатского региона обсуждалась сквозь призму российско-украинского конфликта. "Защита Украины означает также защиту независимости других стран", - сказал господин Блинкен. И еще неоднократно прозрачно намекнул, что, покончив с Украиной, Россия обязательно проявит агрессию против других стран. А самое главное, на что он намекнул еще прозрачнее, - ни в коем случае нельзя помогать Москве обходить санкции, введенные против нее за нападение на Украину… А то что? А вот сами потом увидите.

В общем и целом – глава американского Госдепа приезжал, чтобы поговорить про Украину. Как древнеримский политик Катон каждое свое выступление заканчивал фразой "Карфаген должен быть разрушен", так же и Энтони Блинкен все в конечном счете свел к Украине. Говорил вроде про независимость, безопасность, территориальную целостность – но все как-то в украинском контексте. И даже отношения с США подавались под украинским соусом. Правда, когда речь зашла о процветании, пообещал "С-5" дополнительную помощь в размере 25 миллионов долларов. На всех. Чтобы жирно не было.

Если кто-то до сих пор считает, что Госдеп действительно тревожат внутренние проблемы Центральной Азии – пусть так и считает. У нас (по крайней мере в Кыргызстане) свобода надежды и веры. Но если взглянуть на вещи с позиции реалиста – ситуация более чем ясная. Основная задача астанинской встречи – напугать Россией и предупредить о санкциях. Все остальное вторично – как эти самые обещанные санкции.

В декабре в Бишкеке проходил другой саммит – ЕАЭС. На котором присутствовал президент России Владимир Путин. Который тоже прибыл в Центральную Азию, чтобы обсудить вопросы сотрудничества, вечной дружбы и дальнейшего развития – и пресловутой безопасности. По итогам саммита Путин даже дал пресс-конференцию, разочаровавшую кыргызстанцев. Не было ни одного вопроса (и, соответственно, ни одного ответа) о кыргызско-российских отношениях. Говорили о международной политике России (читай – о российско-украинском конфликте).

Встретиться с журналистами из Кыргызстана российский президент не счел нужным.

- СВО идет стабильно, - проинформировал российских журналистов о встрече в Бишкеке глава Российской Федерации. – Никаких вопросов там и проблем сегодня нет.

Точно так же у России, похоже, нет сегодня никаких вопросов и проблем в Центральной Азии? Все стабильно? Настолько стабильно, что и обсуждать нечего?

Два саммита как нельзя лучше иллюстрируют давно уже доступную для понимания истину: страны Центральноазиатского региона должны двигаться к процветанию и безопасности своим собственным путем, рассчитывая и опираясь друг на друга. И не особо полагаясь на двух могущественных партнеров, из которых один грозит крепкой дружбой, а другой – вторичными санкциями.


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URL: https://www.vb.kg/427649
Теги:
Казахстан, Россия, США, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан
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