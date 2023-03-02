Столкновение поездов в Греции: 36 погибших, десятки пострадавших

По меньшей мере 36 человек погибли и 66 получили травмы в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Греции. Начальнику станции города Лариса предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.
Шестеро пострадавших находятся в реанимации, сообщается на сайте пожарной службы Греции, которая ведет спасательные работы на месте трагедии.
Столкновение произошло во вторник вечером недалеко от города Лариса.
Пассажирский поезд выполнял рейс IC62 из Афин в Салоники, навстречу ему двигался грузовой состав, который направлялся из Салоников в Ларису.
Почему поезда оказались на одном пути, неизвестно - это пытаются установить следователи.
59-летнему начальнику станции предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве и нанесении тяжких телесных повреждений по неосторожности. Сам он отрицает какие-либо нарушения и говорит, что авария могла произойти из-за технической неисправности.
Вагоны пассажирского поезда, в котором находились 350 человек, сошли с рельсов, один из них загорелся.
Колеса и другие детали обоих составов разлетелись на десятки метров, сообщают местные СМИ.
На борту было много молодежи - около двух третей всех пассажиров, передает агентство Reuters, журналисты которого общаются с людьми на месте крушения.
В городе Салоники, куда направлялся разбившийся поезд, большой процент студентов среди населения, и многие из них возвращались туда после пасхальных каникул.
Спасатели продолжают попытки вызволить людей на месте крушения поездов - в первую очередь, из первых трех вагонов искорёженного пассажирского состава.
В операции задействованы 150 пожарных, 17 автомобилей и четыре подъемных крана, которые помогают поднимать обломки поезда. К месту трагедии съехались более 30 карет "скорой помощи".
"Столкновение было очень мощным, - сказал в интервью местному телевидению губернатор периферии Фессалия Костас Агорастос. - Это ужасная ночь. Место трагедии очень сложно описать".
По его словам, первые четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, и первые два были практически полностью разрушены.
"Они ехали на очень высокой скорости, и оба водителя не подозревали, что едут навстречу друг другу", - подчеркнул губернатор.
На кадрах с места крушения видно, как над обломками вагонов поднимаются густые клубы дыма.
По словам представителя пожарной службы Василиса Вартакоянниса, спасатели работают в очень тяжелых условиях, настолько мощным было столкновение.
"Ничего подобного я в своей жизни не видел", - сказал репортерам Вартакояннис.
"На наших глазах происходит трагедия. Мы вытаскиваем людей, живых, раненых", - передает агентство Reuters слова одного из добровольцев, помогающих спасателям.
Как сообщает телеканал Skai, пассажиры, которым не потребовалась медицинская помощь, были эвакуированы на автобусах в Салоники.
Раненые были отправлены в близлежащие больницы. Некоторым из них потребовались срочные операции.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил трехдневный национальный траур из-за катастрофы.
Президент Греции Катерина Сакелларопулу прервала официальный визит в Молдову, чтобы посетить место крушения.
"К сожалению, я вынуждена прервать свой визит, чтобы быть рядом со своим народом, поддержать тех, кто в этом нуждается", - цитирует президента агентство Reuters.
Источник: bbc