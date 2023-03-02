Пошел в мечеть не молиться, а воровать

- Таких людей надо изолировать от общества, чтобы я был последним, кто пострадал от его преступных действий, - так закончил свои показания в суде потерпевший по делу о краже.

3 июля прошлого года потерпевший должен был ехать на рынок "Мадина" и передать другому человеку деньги. Крупную сумму – 215 000 сомов. По пути заехал в мечеть, находящуюся в микрорайоне "Джал", для совершения намаза. После молитвы обнаружил отсутствие своей барсетки – вместе с деньгами и документами. Попросил служащих мечети вызвать милицию, все вместе просмотрели записи с камеры видеонаблюдения. На записи отчетливо видно, как некий гражданин выслеживает его, потерпевшего, потом выбирает удобный момент и забирает чужое.

Обвиняемый в краже К.О. признался, что в тот день пошел в мечеть не для молитвы, а в надежде чем-нибудь поживиться. Украл барсетку и уехал к себе домой. Деньги истратил "на личные нужды".

Ленинский районный суд признал К.О. виновным в хищении чужого имущества в значительном размере. Выяснилось, что обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Самое интересное: 3 июля он совершил кражу барсетки из мечети, а через четыре месяца Октябрьский районный суд приговорил его к четырем годам исправительной колонии общего режима за другую кражу. То есть, находясь под судом в ожидании приговора, К.О. пошел на другое преступление.

Суд Ленинского района, который на сей раз рассматривал уголовное дело гражданина К.О., приговорил его (с учетом неотбытого наказания) к пяти годам лишения свободы и возмещению потерпевшему материального ущерба.