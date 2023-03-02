Восток - дело тонкое или Почему человечество на грани мировой катастрофы

На мой взгляд визит Госсекретаря США Энтони Блинкена в Астану для встречи с министрами иностранных дел стран Центральной Азии ничего кардинально нового в геополитической архитектуре Центральной Азии не внесёт. Это подтверждают и слова помощника Госсекретаря Дональда Лу, который является крупнейшим специалистом США по Центральной Азии. Он сказал, что давние отношения России с Центральной Азией не могут быстро нарушены, но мы будем предлагать новые подходы к нынешней ситуации в мире.

А что может США предложить, например, для силовой поддержки? Военной базы в Кыргызстане уже нет, из Афганистана они также ушли. Если пообещать финансировать независимые от России экономические проекты, то это должно быть не менее 3-4 трилионов долларов, что составит около 10 процентов бюджета США, но такие траты Конгресс никогда не утвердит.

Скорее всего Блинкин не сможет даже намекнуть на вторичные санкции для стран ЦА, так как это ещё больше сплотит их около России. Ведь транзит санкционных товаров все равно будет просачиваться в Россию. Вспоминаются слова красноармейца Сухова из кинофильма "Белое солнце пустыни" "Восток – дело тонкое!". Это как никто другой в США понимает господин Дональд Лу, который прекрасно знает, какими вековыми узами связаны страны ЦА с Россией и разорвать их за один визит Госсекретаря США невозможно. Более того недавний визит заведующего Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам господина Ван И в Москву для встречи с В.В. Путиным показывает, что КНР экзистенциально находится на одной идеологической тектонической плите, что естественно будет положительно влиять на укрепление связей республик ЦА и с Россией, и с КНР. Это подтверждает и то, что Казахстан однозначно поддержал китайский план мирного урегулирования украинского кризиса, более того считает её безальтернативной, а также официально не осудил военную операцию России в Украине.

Давайте рассмотрим геоэкономическую позицию Казахстана: на севере Россия, на юге КНР, на западе Каспийское море. Ну никак не сравнить с географическим положением прибалтийских стран или Грузии, такая же примерно картина у других республик ЦА. Конечно, можно медленно дрейфовать от России и КНР в сторону Запада, но у экономистов волосы дыбом встают при расчетах затрат на такие движения. Невольно вспоминается ситуация со свободолюбивой Кубой и великим его сыном Фиделем Кастро, который задружил с Москвой и через океан получал регулярную помощь от СССР, а в итоге страна оказалась в бедственном положении. Как бы страны ЦА не оказались "Кубой-2", но уже в центре Азии.

Внешняя политика центральноазиатских стран не может быть пассионарной, так как географическое положение, экономическая целесообразность, историческая общность, и наконец 8-9 миллионов мигрантов из этих стран живут и работают в России уже более 20 лет. Они там нашли работу, зарабатывают и не только содержат свои семьи, но и открывают свой бизнес и инвестируют в свои страны миллиарды долларов, к примеру только в Кыргызстан ежегодно поступает 2-3 млрд долларов.

После развала СССР были нарушены все экономические связи между республиками, что привело практически к голодомору, народы, жившие в одной стране, не только подверглись тяжелым финансовым испытаниям, но возникли и продолжаются приграничные войны, уносящие тысячи жизней. Что будет если произойдёт "развал-2" стран, которые кое-как восстановили и восстанавливают старые естественные экономические связи? Политическое руководство стран Центральной Азии понимают, что второе пришествие панлиберализма приведёт к полному коллапсу и поэтому в спешном порядке объединились в Союз тюркоязычных стран.

Глава дипмиссии Евросоюза Жозеп Борель призвал страны ЦА избегать чрезмерной зависимости от России, но призывать то легко, а где найти работу 8 миллионам мигрантам, каким трубопроводами поставлять нефть, газ, какими путями и дорогами расширять сотрудничество с Европой без России, если 92 процента углеводородов привязано к территориям России? Конечно, есть обходные варианты, но это будет аналогично тому, что правой ногой чесать левое ухо.

Россия со времен распада СССР и Организации стран Варшавского Договора постоянно предупреждала Запад о соблюдении договоренностей о запрете расширения НАТО на Восток, но в ответ получала полный игнор, что и породил украинский кризис.

В настоящее время, архиважно осознать, что эскалация вооруженного конфликта с обеих сторон однозначно приведет к применению Москвой тактического ядерного оружия по стратегическим объектам в Украине.

Президент США Трумэн в 1945 году отдал приказ бомбить Нагасаки и Хиросиму без особой необходимости, так как японские войска вели безнадежное сопротивление. Ситуация, которая создаётся на украинском фронте, гораздо серьёзнее и риск применения ядерного удара гораздо выше.

К сожалению, нет в живых Жириновского Владимир Вольфовича, предупреждения которого мир не воспринимал всерьёз, а получилось точно как он предсказывал и тому доказательство - его выступления в интернете. "Человечество на грани мировой катастрофы", - говорил он.

Украинский вопрос давно перешёл на уровень межцивилизационного кризиса, что очевидно требует искать совершенно иные пути решения. Хантингтон, а ранее, и Гегель, и Иммануил Кант предупреждали человечество об философском разломе, в котором мы вынуждены жить и искать в этом гармонию.

Политолог Бакыт Бакетаев