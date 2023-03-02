В Оше открылась ярмарка "Агро Экспо – 2023" (фото)

В Ошском национальном драматическом театре имени С.Ибраимова сегодня открылась ярмарка "Агро Экспо – 2023" на тему "Ресурсосберегающие технологии и адаптация к изменению климата", в которой участвуют фермеры и производители средств защиты растений, семян, новых технологий и поставщики услуг. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.
По ее данным, в церемонии открытия выставки приняли участие полномочный представитель Президента в Ошской области Зиядин Жамалдинов, первый заместитель мэра города Ош Марс Исаев, руководитель организационной группы общественного фонда "ТЭС-центр" Бактыгуль Сатыкулова, представители сельхоз индустрии из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и России.
На мероприятии сосредоточены:
● ресурсосберегающие технологии в сельском хозяйстве;
● семена сельскохозяйственных культур;
● средства защиты растений и удобрения;
● племенной скот;
● продукция для развития животноводства;
● саженцы и другие натуральные продукты от местных производителей.
Кроме того, предоставляются бесплатные консультации и информация о сельскохозяйственных услугах;
● отраслевые конференции;
● консультации агрономов и зоотехников;
● консультационная зона специалистов по пчеловодству;
● доходоприносящие услуги в агропромышленном комплексе;
● информация о финансовых и инвестиционных услугах.
Ярмарка пройдет 2 и 3 марта.