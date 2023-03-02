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В Оше открылась ярмарка "Агро Экспо – 2023" (фото)

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- Назгуль Абдыразакова
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В Ошском национальном драматическом театре имени С.Ибраимова сегодня открылась ярмарка "Агро Экспо – 2023" на тему "Ресурсосберегающие технологии и адаптация к изменению климата", в которой участвуют фермеры и производители средств защиты растений, семян, новых технологий и поставщики услуг. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, в церемонии открытия выставки приняли участие полномочный представитель Президента в Ошской области Зиядин Жамалдинов, первый заместитель мэра города Ош Марс Исаев, руководитель организационной группы общественного фонда "ТЭС-центр" Бактыгуль Сатыкулова, представители сельхоз индустрии из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и России.

На мероприятии сосредоточены:

● ресурсосберегающие технологии в сельском хозяйстве;

● семена сельскохозяйственных культур;

● средства защиты растений и удобрения;

● племенной скот;

● продукция для развития животноводства;

● саженцы и другие натуральные продукты от местных производителей.

Кроме того, предоставляются бесплатные консультации и информация о сельскохозяйственных услугах;

● отраслевые конференции;

● консультации агрономов и зоотехников;

● консультационная зона специалистов по пчеловодству;

● доходоприносящие услуги в агропромышленном комплексе;

● информация о финансовых и инвестиционных услугах.

Ярмарка пройдет 2 и 3 марта.


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URL: https://www.vb.kg/427673
Теги:
Ош, ярмарка
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