Кутманова: В прошлом году в Кыргызстане было посажено 8 миллионов деревьев

В прошлом году в Кыргызстане было посажено 8 миллионов деревьев. Об этом в интервью ТРК "7 канал" рассказала министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Динара Кутманова.

По ее словам, каждый год это цифра будет увеличиваться на 500 деревьев.

"По плану было 6 миллионов деревьев, но мы смогли посадить 8 миллионов. Началось все с того, что президент Садыр Жапаров в ноябре 2021 года посетил Глазго, где он выступил с посланием на конференции стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В своей речи он пообещал, что Кыргызстан постарается сократить выбросы парниковых газов. Перед этим я заходила к президенту, и мы говорили на эту тему, что если Кыргызстан выполнит свои обязательства по Парижскому соглашению хотя бы на 40 процентов, то среди стран Центральной Азии мы выйдем на первое место по снижению выбросов парниковых газов. И наш глава государства может заслужить звание ""Зеленый" президент". Все эти меры привлекут к нашей стране международных доноров. Поэтому президент Садыр Жапаров запустил национальную кампанию "Жашыл мурас" по всему Кыргызстану в середине марта в рамках Международного года устойчивого горного развития и Года защиты горных экосистем и климатической устойчивости", - сказала Кутманова.