План праздничных мероприятий, посвященных Дню ак калпака

3 марта в 10.00 в Кыргызской национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова состоится научно-практическая конференция на тему "Сохранение и развитие традиционных видов национальных костюмов кыргызского народа". Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, 5 марта около Национального исторического музея в Бишкеке состоится торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня кыргызского национального головного убора ак калпак.

Мероприятие организовано совместно с Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики и Государственной комиссией по делам религий.

Мероприятие начнется в 10.00 шествием участников от проспекта Тоголока Молдо/Чуй до площади Ала-Тоо.

Официальная часть мероприятия начнется в 10.30.