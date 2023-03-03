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План праздничных мероприятий, посвященных Дню ак калпака

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- Бермет Таалайбекова
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3 марта в 10.00 в Кыргызской национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова состоится научно-практическая конференция на тему "Сохранение и развитие традиционных видов национальных костюмов кыргызского народа". Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, 5 марта около Национального исторического музея в Бишкеке состоится торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня кыргызского национального головного убора ак калпак.

Мероприятие организовано совместно с Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики и Государственной комиссией по делам религий.

Мероприятие начнется в 10.00 шествием участников от проспекта Тоголока Молдо/Чуй до площади Ала-Тоо.

Официальная часть мероприятия начнется в 10.30.


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URL: https://www.vb.kg/427686
Теги:
Министерство культуры и туризма, праздник, Кыргызстан
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