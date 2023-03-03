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Алмаш Жаркынбаева: в КР женщины подвергаются всем формам дискриминации

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- Назгуль Абдыразакова
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Объединения профсоюзов провели круглый стол, на котором была обозначена проблема несоблюдения работодателями прав женщин и гендерного равенства на рабочих местах согласно Трудовому кодексу КР. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, председатель профсоюза текстильной и легкой промышленности Алмаш Жаркынбаева рассказала, что в Кыргызстане женщины подвергаются всем формам дискриминации, начиная от неравной оплаты труда, отсутствия продвижения по службе и ограниченных возможностей для карьерного роста. Психологические домогательства, с которыми сталкиваются женщины, часто игнорируются, включая сексуальные домогательства, словесные оскорбления и зачастую издевательства.

"Все эти переживания наносят ущерб психическому здоровью и благополучию женщин, приводя к долговременным эмоциональным и психологическим травмам", - говорит Алмаш Жаркынбаева

Женщины часто не решаются высказаться, опасаясь возмездия со стороны работодателей, это пагубно сказывается на психическом здоровье и благополучии.

В последние годы проблемы домашнего насилия привлекли к себе повышенное внимание, и в средствах массовой информации и в публичных дискуссиях. Однако проблема домогательства и дискриминация на рабочих местах остаются в значительной степени приглушенными в публичном дискурсе.

Эльдияр Карачалов, председатель республиканского комитета профсоюза работников строительства и промстройматериалов, отметил, что мощным инструментом для борьбы и решения вопросов дискриминации и харассмента является Конвенция Международной организации труда № 190, однако для этого потребуется приверженность работодателей, работников и правительства для достижения значимого прогресса.

Сегодня, 2 марта 2023 года, правительство Кыргызской Республики сделало важный шаг в борьбе с насилием и домогательством. В преддверии Дня солидарности женщин в борьбе за женские права и эмансипацию, который отмечается 8 марта, на сайте Единого портала общественного обсуждения проектов НПА КР, Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР был опубликован проект Закона Кыргызской Республики "О ратификации Конвенции 190 Международной организации труда об искоренении насилия и домогательств в сфере труда. http://koomtalkuu.gov.kg/ru/view-npa/2421

Конвенция дает широкое определение насилия и домогательств, охватывая ряд форм поведения, которым женщины подвергаются на рабочем месте, включая физическое насилие, сексуальные домогательства, психологические домогательства и словесные оскорбления. Он также признает, что насилие и домогательства могут иметь место как на рабочем месте, так и за его пределами, в том числе во время связанных с работой действий и по дороге на работу и с работы.

В Конвенции подчеркивается необходимость для работодателей принимать упреждающие меры для предотвращения насилия и домогательств, включая принятие политики и процедур, проведение обучения и повышение осведомленности, а также создание механизмов отчетности и подачи жалоб. Работодатели также будут обязаны оказывать поддержку и защиту жертвам насилия и домогательств, включая доступ к медицинской, юридической и психологической поддержке.

Признавая влияние насилия и домогательств на психическое здоровье и благополучие работников Объединения профсоюзов Кыргызстана активно выступают и призывают правительство Кыргызской Республики к ратификации Конвенции.


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URL: https://www.vb.kg/427688
Теги:
трудоустройство, Кыргызстан, женщины
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