Педагоги профтехлицеев будут развивать цифровую грамотность среди мигрантов

2 марта более 50 сотрудников профессиональных лицеев Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей получили сертификаты об участии в семинаре "Цифровая грамотность". Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, ожидается, что в результате участники смогут формировать методическую и экспертную базу для развития цифровых, коммуникационных и профессиональных навыков молодых мигрантов.

Семинар проведен в рамках проекта "E-Quality - цифровое образование для социальной и финансовой инклюзии и гендерного равенства" при финансовой поддержке программы внешней деятельности Европейского союза.