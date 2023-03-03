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Педагоги профтехлицеев будут развивать цифровую грамотность среди мигрантов

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- Назгуль Абдыразакова
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2 марта более 50 сотрудников профессиональных лицеев Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей получили сертификаты об участии в семинаре "Цифровая грамотность". Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, ожидается, что в результате участники смогут формировать методическую и экспертную базу для развития цифровых, коммуникационных и профессиональных навыков молодых мигрантов.

Семинар проведен в рамках проекта "E-Quality - цифровое образование для социальной и финансовой инклюзии и гендерного равенства" при финансовой поддержке программы внешней деятельности Европейского союза.


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URL: https://www.vb.kg/427689
Теги:
Министерство образования, Кыргызстан, Мигрант
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