В Бишкеке задержан гражданин, напавший на бригаду "скорой помощи"

Задержан гражданин, напавший на бригаду "скорой помощи". Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района города Бишкека.

По ее данным, 27 января 2023 года в милицию обратилась гражданка Д.К. с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который в ходе драки в одном из пунктов общественного питания на пересечении улиц Чуй и Б.Бейшеналиева повредил медицинский чемодан врача "скорой помощи" Н.Т., которая приехала на вызов. После чего скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280 ("Хулиганство") УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый И.М., 1997 года рождения, и был водворен в ИВС.

В настоящее время расследование продолжается, по результатам которого будет принято процессуальное решение.