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Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем Государственного флага

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 3 марта, поздравил кыргызстанцев с Днем Государственного флага.

Текст поздравления главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

В последнее десятилетие прошлого века Кыргызстан, обретя свою независимость, открыл новую страницу своей истории, начав прежде всего принимать государственные символы.

И сегодня мы отмечаем День принятия Государственного флага.

Поздравляю всех с Днем принятия нашего Государственного флага, который гордо развевается на фоне гор как знак победы, успеха, патриотизма!

Являясь государственным символом страны, Государственный флаг отличает ее, он олицетворяет суверенитет и указывает путь в справедливое, светлое будущее.

Государственный флаг должен укреплять и объединять изнутри весь народ, общество, способствовать возвышению их интересов над личными, узкими интересами, племенными, религиозными, территориальными исключениями, служить пробуждению общенародной национальной гордости, благородства, нравственности, здравого смысла и терпимости.

Поскольку цвета и элементы Государственного флага основаны на исторической, социальной, духовной и художественно-эстетической культуре нашего народа, они являются символами, глубоко укоренившимися в мировоззрении и душе нашего народа. Их отражение на флаге нашего государства укрепляет веру в дух предков, древние верования народа и мирное, благополучное будущее страны. Поэтому у этого знамени свое особое место в истории! Никто не имеет права забывать об этом!

Дорогие кыргызстанцы!

Еще раз поздравляю всех с сегодняшним праздником!

Развевающееся красное знамя независимости, содержащее атрибутику солнца, излучающее сорок лучей, подобно сорока витязям Манаса, и символ тундук, олицетворяющий объединение всего народа для достижения единой цели – и есть самое главное счастье нашего народа!

Желаю нашему сплоченному народу мира, благополучия и достатка!

Пусть наше знамя свободы возносится ввысь и развевается вовеки веков!

Пусть в нашей стране будет мир, чистое небо и светлое будущее!

Всех благ вам!".


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URL: https://www.vb.kg/427694
Теги:
Садыр Жапаров, флаг, Кыргызстан
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