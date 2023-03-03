Президент подписал указ "О Национальном экономическом проекте "ОСОП""

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О Национальном экономическом проекте "Одно село - один продукт". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Проект "Одно село - один продукт" (ОСОП) разработан в Японии с целью развития регионов страны и внес ощутимый вклад в повышение благосостояния населения.

Концепцией проекта ОСОП является изучение и производство уникальной, качественной продукции, олицетворяющей тот или иной регион.

Проект ОСОП состоит из трех принципов:

- "уверенность в своих силах и креативность";

- "развитие человеческих ресурсов";

- "думать локально, но действовать глобально".

Проект предполагает производство качественной продукции из местных ресурсов, развитие навыков у производителей с точки зрения управления бизнесом, маркетинга и расширения возможностей для сбыта продукции, продвижения продукции на местном и международном рынках, создания местных брендов и повышения ценности продукции.

В Кыргызской Республике проект ОСОП реализуется на протяжении нескольких лет в Иссык-Кульской области и показывает положительные результаты в виде создания рабочих мест и получения прибыли от экспорта произведенной продукции в Японию, Китайскую Народную Республику, Соединенные Штаты Америки и Республику Казахстан.

Для достижения дальнейших результатов необходимо объединение усилий государственных органов, фондов, академических кругов, ассоциаций, бизнес-сектора. Качественное масштабирование проекта ОСОП и продвижение продукции от момента возникновения его концепции до приобретения конечным потребителем приведет к мультипликативному росту экономики Кыргызской Республики. Каждое село, город, район, область Кыргызской Республики должны иметь свою узкую специализацию с ориентацией на экспорт и кооперироваться для

повышения эффективности управления бизнесом.

В целях распространения проекта ОСОП с особым акцентом на устойчивую работу местных сообществ, создание рабочих мест, производство прибыльной продукции и экспорт на международные рынки постановляется запустить проект ОСОП как Национальный экономический проект в сфере развития регионов Кыргызской Республики.

Кабинету министров поручается создать национальный бренд "Сделано в Кыргызстане" (Made in Kyrgyzstan)".