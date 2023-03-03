Кому выгоден хаос в недропользовании? В Минприроды КР ответили Камчыбекову

В Минприроды КР прокомментировали заявление президента правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Дуйшенбека Камчыбекова по поводу того, что необходимо отделить экологию от горнорудной помышленности.

"Заявление президента правления Ассоциации горнопромышленников и геологов Камчыбекова о необходимости раздельного функционирования горнорудной сферы и экологии представляет собой контрпродуктивную позицию, не соответствующую современным реалиям, где в качестве приоритета экологической политики стран определено рациональное использование и охрана природного потенциала. Реализуется комплексный подход – природоохранно-ресурсная система государственного управления. Необходимость такого подхода продиктована нарастанием рисков и угроз истощения природных ресурсов и загрязнения окружающей среды.

Все эти проблемы актуальны для Кыргызстана: растет площадь разрушенных земель, отходов, загрязнение водных ресурсов, уничтожение биоразнообразия. К тому же, истощение природного капитала усугублялось неэффективным управлением, не позволявшим экосистемам восстанавливаться. Длительное время управление в сфере экологии и недропользования осуществлялось раздельно следующими органами: Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСЛХ), Государственной инспекцией по экологической и технической безопасности (ГИЭТБ), Государственным агентством геологии и недропользования при Министерстве энергетики и промышленности (ГАГН). При этом была разрушена созданная в 90-х годах система государственного экологического контроля, лицензионного контроля за охраной недр, что привело к утрате природных ресурсов и экологическим нарушениям, вызывая многочисленные недовольства и возмущения местного населения", - заявили в министерстве.

Чтобы исправить ситуацию, в октябре 2021 года было создано Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики (Минприроды КР), которое приняло на себя весь груз многолетних накопившихся проблем.

"ГАГН было преобразовано в департамент геологии и природопользования (ДГН) и передано от Минэнерго. Анализ деятельности ДГН показал, что до его преобразования были созданы условия для возникновения коррупционных рисков, приводящих к нанесению ущерба экономике и бюджету страны. В частности, не осуществлялся контроль за начислением (правильностью начисления) и оплатой платежей за недропользование, акты сверок с недропользователями не составлялись. Не заполнялась база данных лицензиатов, не был разработан административный регламент процесса лицензирования недропользования. Лицензионные дела не оформлялись (отсутствуют описи, нумерация страниц), дела по аннулированным лицензиям не передавались в архив с 2016 года.

В этой связи Минприроды принимает меры по наведению порядка в недропользовании. Выделены сотрудники для формирования базы данных лицензиатов, недропользователям направлены уведомления о предоставлении данных для проведения сверки по платежам. На сегодняшний день данные предоставили более 60% лицензиатов", - отметили в Минприроды КР.

В ведомстве добавили, что проводимая министерством работа противоречит интересам привыкших бесконтрольно и безответственно распоряжаться тем, что по праву считается национальным достоянием страны, собственностью народа Кыргызстана.

"Отсюда – стремление вернуть прежний хаос и беспорядок. В практике контроля за выполнением лицензионных требований и отзыва лицензий имеется множество узких мест, которые зачастую приводят к самым различным нарушениям, прежде всего в природоохранных, производственных, фискальных аспектах.

Минприроды ведет целенаправленную работу, чтобы в конечном итоге все преобразования дали положительный эффект и благоприятно отразились на качестве жизни человека и состоянии окружающей среды.

Мы обязаны построить систему, которая обеспечит нашим потомкам достаточные ресурсы для того, чтобы вести достойную жизнь. Поэтому крайне важно не допустить срыва начатой работы – именно так мы можем отстоять природные богатства Кыргызстана, которые нуждаются сегодня в надёжной защите.

Министром создана комиссия с привлечением общественности по изучению состояния лицензионной документации, соблюдению требований законодательства при приеме, рассмотрении заявок, оформлении и выдаче лицензионных документов, учете и хранении лицензионных дел, учете лицензиатов, приеме и согласовании отчетов недропользователей, полноты и достоверности базы данных лицензиатов, начисления и оплаты платежей за недропользование, средств на рекультивацию.

Мы верим, что все неравнодушные сознательные граждане нашей страны поддержат нас в этой борьбе за очищение и порядок в государственной системе страны", - заявили в министерстве.