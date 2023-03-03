Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев выступил на Сегменте высокого уровня 52-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"В ходе своего выступления министр Кулубаев отметил, что Кыргызская Республика ранее уже дважды являлась членом Совета и, основываясь на предыдущем опыте, намерена дальше вносить свой посильный вклад в работу этого важнейшего органа ООН, в частности, в таких направлениях, как: обеспечение верховенства права и демократии, содействие поощрению прав женщин и детей, трудящихся-мигрантов и инвалидов, а также диалогу по продвижению борьбы с дискриминацией, ксенофобией и нетерпимостью.

Обращаясь к участникам, министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев проинформировал участников мероприятия о достижениях Кыргызской Республики в сфере прав человека, в том числе проведении инвентаризации законодательства, гуманизации уголовного законодательства, имплементации среднесрочных программ в таких приоритетных областях, как защита семьи и детей, гендерное равенство, противодействие коррупции и т.д.

Глава МИД подчеркнул, что Кыргызстан привержен дальнейшему формированию прочной демократической формы правления, строительству правового государства, приведению национального законодательства в соответствие с применимыми нормами международного права, реформированию судебной и правоохранительной системы, совершенствованию выборного процесса.

Глава внешнеполитического ведомства Кыргызской Республики отметил, что в свете тяжелых последствий пандемии КОВИД-19 для глобальной экономики одной из наиболее ключевых проблем стала внешняя задолженность развивающихся стран и выразил мнение о том, что внешние долги развивающихся стран растут, лишая их возможности обеспечивать развитие за счет внешних заимствований, тем самым препятствуя полноценному развитию прав человека.

В свете этого Жээнбек Кулубаев озвучил призыв президента КР Садыра Жапарова к международным партнерам по развитию усилить работу по обмену внешнего долга страны на проекты в области охраны окружающей среды".