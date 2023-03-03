Российская "Группа ГАЗ" проведет выставку автомобилей в Бишкеке. Об этом редакции vb.kg сообщил представитель Торгового представительства России в Кыргызстане Николай Бабкин.

По его словам, выставка пройдет с 3 по 7 марта этого года.

"АО "ГК Современные транспортные технологии" – эксклюзивный дистрибьютер техники ГАЗ, ПАЗ, КАвЗ и ЛиАЗ в России и странах ближнего зарубежья продемонстрируют образцы техники. На территории ОсОО "Вираж" - официального дилера компании в Кыргызстане - будут представлены автобусы, в том числе с низким полом и аппарелью, лёгкие коммерческие автомобили, автомобили для социальных, коммунальных и дорожных служб."

Любой желающий может приехать на демонстрацию техники "Группы ГАЗ". Технику можно будет осмотреть по адресу: ул. Садыгалиева, 1а", - сказал Бабкин.