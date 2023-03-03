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В Оше торжественно отметили 31-летие Государственного флага КР

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На центральной площади города Оша 3 марта прошло торжественное мероприятие, посвященное 31-летию со Дня утверждения Государственного флага Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

"На центральную площадь в рамках мероприятия внесли 15-метровый флаг военнослужащими Ошского гарнизона, который под исполнение Государственного гимна Кыргызской Республики был поднят над площадью.

В мероприятии приняли участие первый заместитель мэра города Оша Марс Исаев, заместитель председателя Ошского городского кенеша Шайырбек Нуранов, депутаты легендарного парламента, а также представители общественности города Оша, депутаты городского кенеша, горожане, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и активисты города.

М.Исаев в своей приветственной речи отметил, что День государственного флага КР является одним из значимых государственных праздников и в Оше всегда отмечали торжественно и на самом высоком уровне.

Государственный флаг Кыргызской Республики утвержден 3 марта 1992 года. Авторами являются Э.Айдарбеков, Б.Жайчыбеков, С.Иптаров, Ж.Матаев, М.Сыдыков. Государственный флаг Кыргызской Республики, согласно его официальному описанию, представляет собой полотнище красного цвета, в центре которого размещен круглый солнечный диск с сорока равномерно расходящимися лучами золотистого цвета".


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URL: https://www.vb.kg/427706
Теги:
Ош, флаг
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