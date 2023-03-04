ГУ "Унаа" открыло свой филиал в Ак-Талинском районе

В Ак-Талинском районе с 1 марта 2023 года введен в эксплуатацию сектор государственного учреждения "Унаа". Об этом сообщает пресс-служба ГУ.

"На 1 этаже здания государственного учреждения "Ак-Талинское районное управление водного хозяйства" расположенного в селе Баетово по ул. Балтабая 79, сектор оказывает услуги в сфере регистрации/перерегистрации и постановкой/снятием с учета транспортных средств.

Сектор работает с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30, с перерывом с 12:00 до 13:00.

Если у вас есть вопросы по регистрации автомобиля, звоните по телефону 03522 50923".