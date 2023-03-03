Шакиев: Мы хотим создать "Группу друзей Кыргызстана" при Конгрессе США

Сегодня, 3 марта, торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Шакиев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенных Штатов Америки в Кыргызской Республике Лесли Вигери. Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.

"На встрече обсуждались вопросы наращивания политико-экономических отношений между двумя странами, состоялся обмен мнениями по аспектам расширения межпарламентского сотрудничества.

В первую очередь торага поздравил Лесли Вигери с началом его дипломатической деятельности в Кыргызстане. "Я глубоко уверен, что в качестве посла вы будете способствовать подъему взаимодействия между Кыргызстаном и Америкой на новый уровень", - сказал он.

При этом Нурланбек Шакиев отметил, что Кыргызская Республика заинтересована в наращивании с Соединенными Штатами Америки конструктивных отношений, основанных на взаимном доверии, а также подчеркнул необходимость укрепления межпарламентских связей.

"Особое значение имеет развитие отношений между Жогорку Кенешем и Конгрессом США, которые ослабли из-за пандемии в последние годы. Поэтому в качестве первого шага мы хотели бы создать "Группу друзей Кыргызстана" при Конгрессе США в рамках деятельности Комиссии "Партнерство во имя демократии". Также необходимо активизировать взаимные визиты парламентских делегаций и совместную работу в этом направлении", - сказал Нурланбек Шакиев.

Кроме того, на встрече поднимались вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, и Торага Жогорку Кенеша добавил, что уровень сотрудничества в этой сфере нельзя назвать удовлетворительным.

"В связи с этим нам необходимо тесно сотрудничать в сфере привлечения инвестиций путем организации кыргызско-американского бизнес-форума", - сказал Нурланбек Шакиев, пригласив американские компании ознакомиться с инвестиционными, экспортными и туристическими возможностями Кыргызстана. Торага также предложил продлить срок действия виз в Америку, упростить условия их получения.

Со своей стороны, Посол Соединенных Штатов Америки в Кыргызстане Лесли Вигери проинформировал, что в рамках своей дипломатической деятельности он намерен сосредоточить усилия на развитии отношений между двумя странами, налаживать взаимодействие в экономической сфере, в области защиты окружающей среды и образования. Кроме того, дипломат добавил, что направления креативной, цифровой и зеленой экономики являются приоритетными. "Все высказанные в ходе встречи предложения также будут рассмотрены", - добавил Посол.

Лесли Вигери, подробно остановившись на визовом вопросе, пояснил, что недавно было принято решение сократить срок получения визы с 2 лет до 60 дней.