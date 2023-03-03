Погода
$ 87.34 - 88.32
€ 92.57 - 93.57

Шакиев: Мы хотим создать "Группу друзей Кыргызстана" при Конгрессе США

149  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 3 марта, торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Шакиев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенных Штатов Америки в Кыргызской Республике Лесли Вигери. Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.

"На встрече обсуждались вопросы наращивания политико-экономических отношений между двумя странами, состоялся обмен мнениями по аспектам расширения межпарламентского сотрудничества.

В первую очередь торага поздравил Лесли Вигери с началом его дипломатической деятельности в Кыргызстане. "Я глубоко уверен, что в качестве посла вы будете способствовать подъему взаимодействия между Кыргызстаном и Америкой на новый уровень", - сказал он.

При этом Нурланбек Шакиев отметил, что Кыргызская Республика заинтересована в наращивании с Соединенными Штатами Америки конструктивных отношений, основанных на взаимном доверии, а также подчеркнул необходимость укрепления межпарламентских связей.

"Особое значение имеет развитие отношений между Жогорку Кенешем и Конгрессом США, которые ослабли из-за пандемии в последние годы. Поэтому в качестве первого шага мы хотели бы создать "Группу друзей Кыргызстана" при Конгрессе США в рамках деятельности Комиссии "Партнерство во имя демократии". Также необходимо активизировать взаимные визиты парламентских делегаций и совместную работу в этом направлении", - сказал Нурланбек Шакиев.

Кроме того, на встрече поднимались вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, и Торага Жогорку Кенеша добавил, что уровень сотрудничества в этой сфере нельзя назвать удовлетворительным.

"В связи с этим нам необходимо тесно сотрудничать в сфере привлечения инвестиций путем организации кыргызско-американского бизнес-форума", - сказал Нурланбек Шакиев, пригласив американские компании ознакомиться с инвестиционными, экспортными и туристическими возможностями Кыргызстана. Торага также предложил продлить срок действия виз в Америку, упростить условия их получения.

Со своей стороны, Посол Соединенных Штатов Америки в Кыргызстане Лесли Вигери проинформировал, что в рамках своей дипломатической деятельности он намерен сосредоточить усилия на развитии отношений между двумя странами, налаживать взаимодействие в экономической сфере, в области защиты окружающей среды и образования. Кроме того, дипломат добавил, что направления креативной, цифровой и зеленой экономики являются приоритетными. "Все высказанные в ходе встречи предложения также будут рассмотрены", - добавил Посол.

Лесли Вигери, подробно остановившись на визовом вопросе, пояснил, что недавно было принято решение сократить срок получения визы с 2 лет до 60 дней.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427713
Теги:
спикер, США, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, посол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  