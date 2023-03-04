ГКНБ: На территории Токмока выявлен схрон оружия

ГКНБ КР с привлечением инженерно-саперной группы ГКНБ КР, 2 марта 2023 года, на северо-восточной стороне сквера, расположенного в 3 микрорайоне Токмока Чуйской области, выявлен "схрон" огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Так, в "схроне", в полиэтиленовом мешке, обнаружен обрез (атипичное огнестрельное оружие) – 1 ед., пистолет "револьвер" - 1 ед., травматический пистолет Макарова (ПМ) – 1 ед., магазин от ПМ - 1 шт., травматические патроны от ПМ – 7 шт. (9мм), охотничьи патроны – 10 шт. (16 калибр) и патроны калибра 5,45 – 88 шт.

По результатам обнаружения огнестрельного оружия и боеприпасов, следственной службой ОВД Токмока материал зарегистрирован в ЖУИ.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению владельцев оружия".