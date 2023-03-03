В Бишкеке эксперты приняли резолюцию по развитию инклюзивного образования

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров имени М. Р. Рахимовой КГУ имени Ишеналы Арабаева сегодня, 3 марта 2023, на базе научной библиотеки провел круглый стол на тему: "Общество и инклюзивное образование: практика и стратегии"

Цель состояла в обсуждении основных стратегий развития инклюзивного процесса и успешных практик инклюзии в образовании; в объединении усилий науки, практики и общественности в развитии инклюзивного процесса; а также был обмен опытом по вопросам совершенствования системы инклюзивного образования, поиск совместных исследований в данном направлении и укрепление сотрудничества между учебными и научными организациями; установление новых контактов и привлечение молодежи к научному поиску.

Участниками круглого стола были ведущие эксперты, ученые, научные сотрудники, руководители образовательных организаций и педагоги, реализующие инклюзивное образование; представители общественных организаций, решающие проблемы социальной и образовательной инклюзии, представители родительских сообществ.

Доклады были представлены учеными, педагогами ВУЗов: КГУ им. И. Арабаева, КНУ им. Ж.Баласагына, ОшГУ, директорами СВШ г. Бишкек, родителями и представителями общественных организаций по работе с детьми ОВЗ.

Круглый стол проходил в онлайн и офлайн формате.

Участники круглого стола отметили:

- тенденцию к развитию инклюзивной среды в высшем образовании и выработку уникальных механизмов инклюзивного высшего образования;

- положительные тенденции развития и появление новых актуальных инклюзивных практик социально-психологического сопровождения;

- важность социально-психологического сопровождения в процессе формирования профессионально ориентированной личности;

- незаинтересованность гос. органов во взаимодействии между собой по вопросам инклюзии;

В ходе обсуждения были сформулированы следующие предложения:

1) выявлять, развивать и тиражировать наиболее интересные и успешные инклюзивные практики посредством проведения конкурсов, семинаров, открытых мероприятий и т.д.;

2) использовать информационно-технологические ресурсы ИПК и ПК, кафедр, специализирующихся на инклюзивном образовании для транслирования опыта;

3) рекомендовать вузам разрабатывать программы для детей с ОВЗ с 5 - 9 классы для обучения и адаптации в жизни;

4) продолжить практику сотрудничества с работодателями-партнёрами в вопросах развития эффективных механизмов закрепления молодых специалистов с инвалидностью (из числа выпускников вузов) на рабочих местах;

5) подписать меморандумы с руководителями СВШ, ОФ, договоры с ведущими кафедрами КНУ им. Ж.Баласагына, ОшГУ, ККУ им.