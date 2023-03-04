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"Президент поручил рассмотреть возможность сноса ипподрома в Бишкеке"

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- Бакыт Басарбек
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Президент Садыр Жапаров 3 марта внепланово посетил ипподром "Ак-Кула" в городе Бишкек. Об этом на своей странице в соцсети сообщил его пресс-секретарь Эрбол Султанбаев.

По его словам, глава государства осмотрел ипподром, ознакомился с его текущим состоянием.

"Садыр Жапаров поручил внести предложения о выделении земельного участка под строительство нового современного ипподрома, а также рассмотреть возможность сноса действующего ипподрома и строительства на его месте многоквартирных домов для предоставления населению под льготное ипотечное кредитование".


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URL: https://www.vb.kg/427726
Теги:
Садыр Жапаров, Бишкек, ипподром
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