Бердаков: Вопросами экологии и горнорудки должно заниматься одно ведомство

Ни в коем случае нельзя разделять Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился политолог, экономический эксперт Денис Бердаков.

По его словам, сейчас реализуется комплексный подход – природоохранно-ресурсная система государственного управления.

"Вопросы экологии и недропользования сейчас слиты воедино. Поэтому обязательно нужно одно министерство, которое этим бы занималось. У нас и так долгое время экология и горнорудный сектор были разделены и результат был на лицо. Если мы сейчас опять отделим экологическую службу, то можем вернуться к прежней ситуации. Экологическая служба - это же не правоохранительный орган, и ее просто на просто под разными предлогами не будут пускать на предприятия, либо будут всячески препятствовать ее деятельности. Поэтому сейчас, когда реализуется комплексный подход, необходимо, чтобы вопросами экологии и недропользования занималось одно ведомство", - сказал эксперт.

Напомним, ранее президент правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Дуйшенбек Камчыбеков заявил, что необходимо отделить экологию от горнорудной промышленности.