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В Оше впервые проходит Кубок КР по "Таэквон-до ITF"

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В городе Ош состоялось открытие Кубка Кыргызской Республики по "Таэквон-до ITF" среди спортсменов в возрасте 5-17 лет. В церемонии открытия турнира приняли участие заместитель мэра города Ош Нурбек Кадыров, президент Федерации "Таэквон-до ITF" Юрий Тэн, представители Комитета по физической культуре и спорта города Ош. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы страны.

В турнире принимают участие около 400 спортсменов из 7 областей КР, а также из городов Бишкек и Ош. Целями турнира являются популяризация физической культуры и спорта, развитие различных видов спорта в Кыргызской Республике, выявление лучших спортсменов по таэквон-до и формирование национальной сборной Кыргызской Республики.

Следует отметить, что победители турнира получат путевку на Первый Чемпионат Центральной Азии по "Таэквон-до", который состоится в этом году в городе Ташкент Республики Узбекистан.

Турнир пройдет на базе спорткомплекса "Кыргызско-Иранской дружбы" 4 и 5 марта.

Отметим, что Кубка Кыргызской Республики по "Таэквон-до ITF" проходит в Оше впервые.


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URL: https://www.vb.kg/427731
Теги:
Ош, таэквондо
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