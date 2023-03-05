В Оше впервые проходит Кубок КР по "Таэквон-до ITF"

В городе Ош состоялось открытие Кубка Кыргызской Республики по "Таэквон-до ITF" среди спортсменов в возрасте 5-17 лет. В церемонии открытия турнира приняли участие заместитель мэра города Ош Нурбек Кадыров, президент Федерации "Таэквон-до ITF" Юрий Тэн, представители Комитета по физической культуре и спорта города Ош. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы страны.

В турнире принимают участие около 400 спортсменов из 7 областей КР, а также из городов Бишкек и Ош. Целями турнира являются популяризация физической культуры и спорта, развитие различных видов спорта в Кыргызской Республике, выявление лучших спортсменов по таэквон-до и формирование национальной сборной Кыргызской Республики.

Следует отметить, что победители турнира получат путевку на Первый Чемпионат Центральной Азии по "Таэквон-до", который состоится в этом году в городе Ташкент Республики Узбекистан.

Турнир пройдет на базе спорткомплекса "Кыргызско-Иранской дружбы" 4 и 5 марта.

Отметим, что Кубка Кыргызской Республики по "Таэквон-до ITF" проходит в Оше впервые.