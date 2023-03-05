В Оше в рамках общегородского субботника вывезено более 2100 кубов мусора

В Оше 4 марта в рамках объявленного трехмесячника прошел общегородской субботник., сообщает пресс-служба мэрии южной столицы КР.

В мероприятиях по очистке городской территории от мусора приняли активное участие трудовые коллективы всех городских организаций, учреждений и ведомств ,муниципальных предприятий и служб, сотрудники учреждений системы здравоохранения, образования, в том числе вузов и детских садов, жители МТУ города.

В рамках работ по уборке городской территории проведены мероприятия по очистке территории от мусора, побелке деревьев, мойке и покраске фасадов предприятий, уборке тротуаров и арычных сетей.

На полигон вывезено более 2100 кубов мусора.

Также в учреждениях образования произведена посадка 1200 саженцев местных декоративных и плодовых деревьев.