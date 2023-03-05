Текебаев договорился о поставках б/у-шных тракторов "Claas" в Кыргызстан

Посол Кыргызской Республики в Германии Омурбек Текебаев посетил компанию "Claas" в городе Харзевинкель и встретился с региональным директором компании Др. Нилсом Ройчем. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"Целью встречи явилось установление сотрудничества в сфере поставок тракторов и сельхозмашин "Claas" бывшего употребления в лизинг для сельскохозяйственных предприятий Кыргызстана, цена которых до 50 % дешевле новой техники. Таким образом, фермерам представится возможность за относительно недорогую цену получить качественную технику. В настоящее время компания "Claas" поставляет новую технику в Кыргызскую Республику через официального импортера.

Представитель компании "Claas" отметил, что для компании первостепенным является предоставить фермеру качественную и надежную сельхозтехнику. Наряду с новой техникой, также имеется возможность организовать поставку сельхозтехники бывшего употребления, которая проходит капитальный ремонт и предоставляется гарантия со стороны компании.

Достигнута договоренность о проведении переговоров между ответственными ведомствами Кыргызской Республики и представителями компании для практической реализации вопроса.

Справочно: Компания "Claas" является производителем сельскохозяйственной техники, основанная в 1913 году, со штаб-квартирой в городе Харзевинкель. Помимо зерноуборочных комбайнов, "Claas" производит тракторы, косилки, сеялки, пресс-подборщики и погрузчики. В компании по всему миру работают 12 тыс. человек".