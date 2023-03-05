Торобаев: Пандемия обнажила уязвимость экономик многих стран мира

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев в рамках рабочей поездки в город Баку принял участие в заседании Саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"Заседание Саммита открыл председательствующий в Движении неприсоединения Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, кроме того саммит начался с минуты молчания в память многочисленных человеческих жертв в результате сильных землетрясений в Турецкой Республике и Сирийской Арабской Республике.

Далее была предоставлена возможность выступить заместителю председателя кабинета министров Бакыту Торобаеву, в своем выступлении он передал слова приветствия от имени Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова Председателю Саммита Ильхаму Алиеву и всем участникам мероприятия.

Бакыт Торобаев отметил, что благодаря успешному председательству Азербайджанской Республики уникальная роль и международные позиции Организации постоянно укрепляются.

"С момента объявления пандемии коронавирусной инфекции, на нашей планете начался новый исторический рубеж. Пандемия коронавируса напрямую затронула практически каждую страну в мире, отрицательно повлияла не только на экономическую конструкцию стран, но и на жизнь обществ и народов. Благодаря взаимной поддержке и совместными усилиями нам удалось преодолеть самые острые фазы распространения этого вируса", - отметил зампред Кабмина.

Он подчеркнул, что в условиях современных вызовов, в том числе изменения климата, вспышки инфекционных заболеваний и эпидемии превратились в глобальные угрозы, требующие коллективного реагирования.

В данное контексте Бакыт Торобаев отметил необходимость принятия консолидированных усилий, направленных на преодоление социально-экономических последствий распространения инфекции и планомерное восстановление экономики с учетом интересов стран.

Заместитель председателя кабинета министров подчеркнул, что пандемия обнажила уязвимость экономик многих стран мира, и глубоко укоренившееся неравенство, которое подрывает усилия по выполнению Целей устойчивого развития.

"В таких непростых условиях важно сохранить открытой торговлю между нашими странами и бесперебойно осуществлять международные грузоперевозки", - сказал он.

Напомним, что Кыргызская Республика имеет статус государства-наблюдателя в этой крупнейшей организации, членами которой являются 120 стран мира.

Мероприятие проходит в городе Баку с участием высоких правительственных делегаций из более чем 70 стран мира и крупнейших международных организаций.