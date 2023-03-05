Погода
$ 87.43 - 88.31
€ 93.07 - 94.07

Торобаев: Пандемия обнажила уязвимость экономик многих стран мира

215  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев в рамках рабочей поездки в город Баку принял участие в заседании Саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"Заседание Саммита открыл председательствующий в Движении неприсоединения Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, кроме того саммит начался с минуты молчания в память многочисленных человеческих жертв в результате сильных землетрясений в Турецкой Республике и Сирийской Арабской Республике.

Далее была предоставлена возможность выступить заместителю председателя кабинета министров Бакыту Торобаеву, в своем выступлении он передал слова приветствия от имени Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова Председателю Саммита Ильхаму Алиеву и всем участникам мероприятия.

Бакыт Торобаев отметил, что благодаря успешному председательству Азербайджанской Республики уникальная роль и международные позиции Организации постоянно укрепляются.

"С момента объявления пандемии коронавирусной инфекции, на нашей планете начался новый исторический рубеж. Пандемия коронавируса напрямую затронула практически каждую страну в мире, отрицательно повлияла не только на экономическую конструкцию стран, но и на жизнь обществ и народов. Благодаря взаимной поддержке и совместными усилиями нам удалось преодолеть самые острые фазы распространения этого вируса", - отметил зампред Кабмина.

Он подчеркнул, что в условиях современных вызовов, в том числе изменения климата, вспышки инфекционных заболеваний и эпидемии превратились в глобальные угрозы, требующие коллективного реагирования.

В данное контексте Бакыт Торобаев отметил необходимость принятия консолидированных усилий, направленных на преодоление социально-экономических последствий распространения инфекции и планомерное восстановление экономики с учетом интересов стран.

Заместитель председателя кабинета министров подчеркнул, что пандемия обнажила уязвимость экономик многих стран мира, и глубоко укоренившееся неравенство, которое подрывает усилия по выполнению Целей устойчивого развития.

"В таких непростых условиях важно сохранить открытой торговлю между нашими странами и бесперебойно осуществлять международные грузоперевозки", - сказал он.

Напомним, что Кыргызская Республика имеет статус государства-наблюдателя в этой крупнейшей организации, членами которой являются 120 стран мира.

Мероприятие проходит в городе Баку с участием высоких правительственных делегаций из более чем 70 стран мира и крупнейших международных организаций.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427734
Теги:
Азербайджан, Бакыт Торобаев, Кыргызстан, коронавирус, Кабинет министров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  