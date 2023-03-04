Выборы в местные кенеши: Жителям сел мобильные группы оказывают услуги ЦОН

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов и Министерство цифрового развития организовали выезды 2 мобильных групп для оказания услуг ЦОН на местах жителям Самаркандекского, Ак-Татырского и Ак-Сайского айыльных аймаков, где пройдут выборы в местные кенеши. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

"В рамках подготовки и проведения выборов депутатов в местные кенеши, 28 февраля и 1 марта председатель ЦИК КР Нуржан Шайлдабекова провела ряд встреч с жителями Самаркандекского, Ак-Татырского и Ак-Сайского айылных кенешей Баткенского района Баткенской области.

В ходе встречи местное население озвучило, что в связи с загруженностью Центра обслуживания населения Баткенского района, испытывает затруднения по своевременной регистрации, перерегистрации места жительства, обмену паспорта, прохождению биометрической регистрации для включения в список избирателей, актуализации данных о регистрации места жительства в чипе паспорта.

В этой связи были организованы 2 мобильные группы по 5 специалистов, включая сотрудников ЦИК, которые c 4 по 10 марта будут оказывать услуги по регистрации биометрических данных, приему документов на обмен паспорта, регистрации по месту постоянного жительства (прописке), получению облачной электронной подписи.

В мобильных ЦОНах также можно будет получить информацию и консультации сотрудников ЦИК о предстоящих выборах в местные кенеши.

Контактные номера:

Координатор – Кожокеева Махабат Дуйшенбековна, заведующая отделом по организации выборов аппарата ЦИК КР, 0707017153;

Колдошов Алишер Камбарович, специальный представитель ЦИК в Баткенской городской, Баткенской ТИК, 0777447979;

Хамраев Абдували Набиевич, специальный представитель ЦИК в Лейлекской, Сулюктинской ТИК, 0779015510;

Исманов Руслан Таалайбекович, эксперт отдела управления ИИС и работы со списками избирателей аппарата ЦИК КР, 0505805809

Айтбаев Бахабидин Ташполотович, председатель Баткенской ТИК, 0558328565