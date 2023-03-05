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Президент поздравил кыргызстанцев с Днем Ак калпака

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- Бакыт Стамов
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 марта, поздравил кыргызстанцев с Днем Ак калпака и национальной одежды.

Текст поздравления Главы государства:

"Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю вас с Днем Ак калпака и национальной одежды!

Этот день объединяет всех, кто вносит неоценимый вклад в духовное развитие общества и популяризацию богатого культурного наследия нашего народа, кто небезразличен к его прошлому, настоящему и будущему.

Нематериальные культурные ценности, унаследованные от наших предков, являясь важнейшей составной частью национальной культуры в целом, основой национального самосознания, укрепляющей духовную связь поколений и эпох, играют ключевую роль в формировании культурной политики нашей страны.

Национальная одежда – это не просто одежда, это культура и история народа, его традиции и образ жизни. Она, как яркий показатель национальной принадлежности, помогает сохранить культурно-духовное наследие прошлого, поэтому этот праздник с удовольствием отмечают во всех уголках республики, в городах и селах.

Проведение таких мероприятий содействует развитию интереса к культуре и традициям кыргызского народа, формированию чувства гордости за родной край, уважения к труду народных умельцев.

В этой связи я выражаю благодарность нашим ремесленникам, которые являются носителями нематериального культурного наследия. Традиционная одежда и головной убор, сделанные их руками, способствуют сохранению, развитию и признанию исторических и культурных ценностей во всем мире, отражая величие нации.

Ак калпак издревле считается традиционным мужским головным убором кыргызов, наследием предков и заключает в себе глубокую национальную философию.

Уникальность кыргызского головного убора Ак калпак в том, что он сохранился и до наших дней, в продолжение исторических традиций.

Несмотря на то, что на сегодняшний день Кыргызстан является современным независимым государством, в обществе проявляется уважение к традиционной одежде нашего народа, которая бережно передается из поколения в поколение.

Поэтому сохранение культурного наследия наших предков и передача его последующим поколениям – это долг каждого из нас!

Уважаемые кыргызстанцы, еще раз с праздником! В этот прекрасный день желаю вам крепкого здоровья, мира, добра, а нашему государству –процветания и благополучия".


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URL: https://www.vb.kg/427738
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