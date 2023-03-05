В Казахстане произошел сход поезда Бишкек-Самара. Пассажиры эвакуированы

Сегодня, 5 марта 2023 года, утром на станции Бершугур вблизи города Актобе в связи боковым столкновением тепловоза, произошел сход проходящего пассажирского поезда № 317 Бишкек – Самара ГП "НК "Кыргыз темир жолу". Об этом сообщает пресс-служба ГП "КТЖ".

"По итогам повреждено три пассажирских вагона. Жертв и пострадавших нет.

Пассажиры с поврежденных вагонов пересажены в другие вагоны. Поездной бригадой, местными органами власти и здравоохранения оказывается доврачебная помощь по незначительным ушибам и организации горячего питания.

В составе 10 вагонов, из них 8 пассажирских вагонов и 2 багажных вагона, 229 пассажиров, населенность 62%.

Принимаются совместные меры с АО "Казахстанские железные дороги" по устранению последствий схода и следованию поезда по дальнейшему маршруту".