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Смерть от "Док-1 Макс". "Этот случай должен стать тревожным сигналом"

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- Нина Ничипорова
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Три дня назад в Индии арестованы три сотрудника фармацевтической фирмы Marion Biotech, которая производила сироп от кашля "Док-1 Макс". Об этом пишет Press Trust of India.

Их обвиняют в производстве и продаже фальсифицированных лекарств.

Как уже сообщал vb.kg, в Узбекистане зафиксировано 20 случаев гибели детей после приема сиропа от кашля Док-1 Макс индийского производства. У всех детей развилась почечная недостаточность. В составе партии этого препарата был обнаружен этиленгликоль - токсичное вещество - в объеме, который в 300 раз превышает норму.

Как заявила Всемирная организация здравоохранения, в 2022 году более 300 детей – в основном в возрасте до 5 лет – в Гамбии, Индонезии и Узбекистане умерли от острого почечного повреждения после лечения некачественными лекарствами, в том числе сиропами от кашля производства этой фармкомпании. Установлено, что в сиропе от кашля обнаружено и другое токсическое вещество – диэтиленгликоль и тоже в избыточном количестве.

Инспектор Центральной организации по контролю за стандартами лекарственных средств (CDSCO) подал жалобу в отношении пяти должностных лиц Marion Biotech. Задержания ответственных лиц произошли после того, как в отношении пяти сотрудников фармкомпании, в том числе ее директоров, были выдвинуты обвинения. Но два директора успели скрыться, они объявлены в розыск, полиция ведет их поиски.

Ранее власти Индии приостановили действие фармакологической лицензии компании Marion Biotech. Сейчас в отношении фирмы ведут расследование из-за сиропа от кашля Док-1 Макс.

Четыре человека помещены под стражу и в Узбекистане по делу о смерти детей, принимавших сироп Док-1 Макс. Узбекистанское антикоррупционное ведомство сообщило об аресте бывшего директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардора Кариева. Вместе с ним арестованы чиновники фармагентства и Госцентра экспертизы и стандартизации лекарственных средств. Заведено уголовное дело.

Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники Кыргызстана после случившегося приостановил продажу сиропа Док -1 Макс и в срочном порядке провел экспертизу всех сиропов и суспензий на токсичность. В ведомстве потребовали от всех держателей регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории Кыргызской Республики, предоставить ему сертификаты испытаний на пропиленгликоль, который используется при производстве сиропов и суспензий, ввозимых на территорию страны.

Как сообщили vb.kg в департаменте, в сертификатах испытаний должны были быть указаны и количественные содержания примесей этиленгликоля и диэтиленгликоля. Именно этиленгликоль и диэтиленгликоль были обнаружены в составе партии сиропа Док-1 Макс, после приёма которого скончались от почечной недостаточности 20 детей в Узбекистане.

"Углубленный контроль качества в Узбекистане показал, что в некоторых сериях препаратов Док-1 Макс и Амбронол вместо пропиленгликоля или вместе с ним имелись этиленгликоль и диэтиленгликоль", - пояснили vb.kg в департаменте.

Как отметили далее vb.kg в департаменте лекарственных средств и медтехники, сертификаты анализов они потребовали для предупреждения риска возникновения нежелательных реакций на лекарственные препараты, в том числе из-за завышенного содержания токсичных примесей.

Оба эти вещества - этиленгликоль и диэтиленгликоль токсичны. Этиленгликоль в зависимости от концентрации может оказать воздействие на почки, центральную нервную систему и кислотно-щелочной баланс в организме, привести к почечной недостаточности, повреждению мозга и метаболическому ацидозу, проблемам в кровеносно-сосудистой системе.

Диэтиленгликоль при попадании в организм вызывает острое отравление, действует на почки, печень. Во многих странах оба вещества отнесены к 3-му классу опасности.

Выяснилось также, что родители умерших детей покупали сироп самостоятельно или по рекомендации аптекарей и давали его им в дозировке 2,5−5 мл., значительно превышающей норму, на протяжении 2−7 дней по 3−4 раза в день. Хотя даже уже 1−2 мл/кг вызывают серьёзные изменения в здоровье пациента.

"К сожалению, родители и в нашей стране нередко покупают лекарства для детей по советам друзей, родных, но не врачей. И этот трагический случай должен стать для многих из них тревожным сигналом", - сказала vb.kg врач кабинета укрепления здоровья Светлана Молдалиева.


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URL: https://www.vb.kg/427741
Теги:
дети, Индия, лекарства, смертность, Узбекистан, Арест, фармацевтические компании
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