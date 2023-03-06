Погода
$ 87.53 - 88.31
€ 93.07 - 94.07

Вы встретите понимание и поддержку. Гороскоп с 6 по 12 марта

133  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Праздничная неделя принесёт два важных астрологических события, которые состоятся в один день. 7 марта Полнолуние и переход Сатурна в зодиакальное созвездие Рыбы, в котором он пробудет до мая 2025 года, затем ненадолго перейдёт в Овен, а окончательно зодиакальное созвездие Рыбы Сатурн покинет в 2026 году. Это время подведение итогов, переосмысления, восстановления справедливости, а заодно и принятия допущенных ранее ошибок.

Овен – накануне праздника вы сумеете поправить финансовое положение, что позволит сделать запланированные покупки и подарки. Вместе с финансовым везением вернётся уверенность в собственных силах и хорошее настроение, что существенно улучшит здоровье. Праздничный и последующие за ним дни пройдут в приятной суматохе. Возможно много сообщений, встреч и самых разных поездок. Вы устроите праздничную программу, а в последующие дни преуспеете на деловых переговорах.

Телец – умело сочетая собственные идеи с предложениями и советами, как сослуживцев, так и близких вам людей, вы совершите нужный и своевременный ход на работе, который позволит упрочить позиции и реализовать важные для вас проекты. В приятной атмосфере пройдёт праздник, позволяя укрепить или восстановить отношения. Оставшиеся после праздника дни недели пройдут в более размеренном темпе, что позволит отдохнуть, восстановить силы. Возможно получение незапланированных доходов и запоздалых подарков.

Близнецы – постарайтесь до праздника переговорить с руководством, решить важные для вас вопросы. Вы встретите понимание и поддержку, благодаря чему легче будет получить документы, либо необходимое согласование. Возможно и продвижение по карьерной лестнице. Праздник пройдёт увлекательно и ярко во многом благодаря нежданным гостям, а также полученным приглашениям. Последующие до конца недели дни также окажутся динамичными. Возможно много полезных встреч, которые и настроение поднимут и придадут импульс делам.

Рак – начнут выстраиваться новые деловые связи, завязываться дружеские отношения. Обмен полезной информацией расширит возможности, содействую продвижению совместных проектов, дальним поездкам и учёбе. В праздничный день больше делитесь чувствами и впечатлениями. Открытость поможет в создании доверительных отношений. А сразу после праздника беритесь за свою карьеру. Разговор с нужным человеком поможет в карьерном продвижении. Удастся без проволочек оформить документы.

Лев – до праздника вам сопутствует финансовое везение, а потому не тяните с принятием решений, визитами в различные инстанции. Вы легко справитесь с получением документов, а также сумеете пополнить казну благодаря собственной расторопности. Праздничный и последующие до конца недели дни будут наполнены общением и поездками. Будет возможность и признаться в чувствах любимому человеку, и решить деловые вопросы пользуясь неформальной обстановкой. С финансами в эти дни будьте аккуратнее. Важно вовремя остановиться в праздновании, даже если душа потребует продолжения. А также не поддавайтесь азарту во время обсуждения коммерческих сделок.

Дева – общение с деловыми партнёрами и различными знакомыми продуктивно сложится до праздника, поэтому постарайтесь ответить на все сообщения и предложения, дабы не упустить ничего важного. Праздничный день станет хорошим поводом для восстановления общения, либо новых знакомств. Приятно пройдут поездки. А после праздников предстоит столкнуться с завистью, интригами, лицемерством. Повремените с принятием решений, пока ситуация не прояснится и будьте внимательны при работе с документами.

Весы – возникшие в начале недели идеи, а также полученные предложения заслуживают внимания, поскольку помогут поправить финансовое положение в канун праздника. Есть шанс сменить работу, либо обрести дополнительные источники доходов. В праздничный день не перегружайте себя хлопотами в ущерб общению и различным мероприятиям. Обмен впечатлениями поможет развитию личных отношений. После праздников неформальное общение также даст больше пользы, чем рутинная работа. Погрузившись в рутинные заботы, можно упустить из виду важное.

Скорпион – незапланированные встречи в первой половине недели заметно оживят деловую активность. Вероятно заключение важных соглашений, начало сотрудничества. А праздничный день пройдёт интересно благодаря оригинальным идеям. Во второй половине недели сосредоточьтесь на работе, она даст возможность пополнить казну, а также восстанавливайте здоровье. Воздержитесь от поспешных трат денег, а также от развлечений, поскольку они уже станут перебором.

Стрелец – разговор с домочадцами в начале недели сгладит острые углы в отношениях, позволяя прийти к общему решению по важным вопросам. Благодаря чему и праздник пройдёт в приподнятом настроении. До среды удастся проработать стратегию развития собственного бизнеса. Во второй половине недели часто предстоит бывать в гостях, встречаться с друзьями, наслаждаясь весенними деньками. Но спорные вопросы как на работе, так и дома лучше не решать. Различные домыслы могут вбить клин в отношения.

Козерог – успейте в начале недели ответить на различные сообщения, побывать на деловых встречах. Придётся много ездить и держать в голове большой объём информации, дабы дать чёткий ответ на полученные запросы, но зато вы сумеете существенно преуспеть в делах. Уже после праздника ситуация может существенно поменяться. Появятся дополнительные условия, двойная игра деловых партнёров и знакомых, что отдалит от принятия решений. Праздничный день предстоит провести в семейном кругу, что позволит восстановить гармонию в доме.

Водолей – от быстроты принятия решений в начале недели зависят финансовые поступления и успешность покупок, в том числе подарков к празднику, который предстоит провести довольно интересно. Ожидаются поездки и времяпровождение в интересной компании. Во второй половине недели следите за тратами и ценными вещами. Постарайтесь не попасть во власть искушений и соблазнов. Полезные поездки ожидаются вплоть до конца недели.

Рыбы – начало недели пройдёт в непродолжительных поездках, встречах и продуктивном общении. Удастся существенно поправить успеваемость, сдать различные тесты. Праздничный день порадует неожиданными встречами, которые приятно поменяют планы. Возможны знаковые знакомства. В оставшиеся дни недели возможны финансовые поступления и важные приобретения, но воздержитесь от споров в доме. Играя словами, можно не заметно перейти на повышенные тона, что не только испортит настроение, но и спровоцирует ссоры.

Астролог Андрей Рязанцев


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427742
Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  