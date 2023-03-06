Вы встретите понимание и поддержку. Гороскоп с 6 по 12 марта

Праздничная неделя принесёт два важных астрологических события, которые состоятся в один день. 7 марта Полнолуние и переход Сатурна в зодиакальное созвездие Рыбы, в котором он пробудет до мая 2025 года, затем ненадолго перейдёт в Овен, а окончательно зодиакальное созвездие Рыбы Сатурн покинет в 2026 году. Это время подведение итогов, переосмысления, восстановления справедливости, а заодно и принятия допущенных ранее ошибок.

Овен – накануне праздника вы сумеете поправить финансовое положение, что позволит сделать запланированные покупки и подарки. Вместе с финансовым везением вернётся уверенность в собственных силах и хорошее настроение, что существенно улучшит здоровье. Праздничный и последующие за ним дни пройдут в приятной суматохе. Возможно много сообщений, встреч и самых разных поездок. Вы устроите праздничную программу, а в последующие дни преуспеете на деловых переговорах.

Телец – умело сочетая собственные идеи с предложениями и советами, как сослуживцев, так и близких вам людей, вы совершите нужный и своевременный ход на работе, который позволит упрочить позиции и реализовать важные для вас проекты. В приятной атмосфере пройдёт праздник, позволяя укрепить или восстановить отношения. Оставшиеся после праздника дни недели пройдут в более размеренном темпе, что позволит отдохнуть, восстановить силы. Возможно получение незапланированных доходов и запоздалых подарков.

Близнецы – постарайтесь до праздника переговорить с руководством, решить важные для вас вопросы. Вы встретите понимание и поддержку, благодаря чему легче будет получить документы, либо необходимое согласование. Возможно и продвижение по карьерной лестнице. Праздник пройдёт увлекательно и ярко во многом благодаря нежданным гостям, а также полученным приглашениям. Последующие до конца недели дни также окажутся динамичными. Возможно много полезных встреч, которые и настроение поднимут и придадут импульс делам.

Рак – начнут выстраиваться новые деловые связи, завязываться дружеские отношения. Обмен полезной информацией расширит возможности, содействую продвижению совместных проектов, дальним поездкам и учёбе. В праздничный день больше делитесь чувствами и впечатлениями. Открытость поможет в создании доверительных отношений. А сразу после праздника беритесь за свою карьеру. Разговор с нужным человеком поможет в карьерном продвижении. Удастся без проволочек оформить документы.

Лев – до праздника вам сопутствует финансовое везение, а потому не тяните с принятием решений, визитами в различные инстанции. Вы легко справитесь с получением документов, а также сумеете пополнить казну благодаря собственной расторопности. Праздничный и последующие до конца недели дни будут наполнены общением и поездками. Будет возможность и признаться в чувствах любимому человеку, и решить деловые вопросы пользуясь неформальной обстановкой. С финансами в эти дни будьте аккуратнее. Важно вовремя остановиться в праздновании, даже если душа потребует продолжения. А также не поддавайтесь азарту во время обсуждения коммерческих сделок.

Дева – общение с деловыми партнёрами и различными знакомыми продуктивно сложится до праздника, поэтому постарайтесь ответить на все сообщения и предложения, дабы не упустить ничего важного. Праздничный день станет хорошим поводом для восстановления общения, либо новых знакомств. Приятно пройдут поездки. А после праздников предстоит столкнуться с завистью, интригами, лицемерством. Повремените с принятием решений, пока ситуация не прояснится и будьте внимательны при работе с документами.

Весы – возникшие в начале недели идеи, а также полученные предложения заслуживают внимания, поскольку помогут поправить финансовое положение в канун праздника. Есть шанс сменить работу, либо обрести дополнительные источники доходов. В праздничный день не перегружайте себя хлопотами в ущерб общению и различным мероприятиям. Обмен впечатлениями поможет развитию личных отношений. После праздников неформальное общение также даст больше пользы, чем рутинная работа. Погрузившись в рутинные заботы, можно упустить из виду важное.

Скорпион – незапланированные встречи в первой половине недели заметно оживят деловую активность. Вероятно заключение важных соглашений, начало сотрудничества. А праздничный день пройдёт интересно благодаря оригинальным идеям. Во второй половине недели сосредоточьтесь на работе, она даст возможность пополнить казну, а также восстанавливайте здоровье. Воздержитесь от поспешных трат денег, а также от развлечений, поскольку они уже станут перебором.

Стрелец – разговор с домочадцами в начале недели сгладит острые углы в отношениях, позволяя прийти к общему решению по важным вопросам. Благодаря чему и праздник пройдёт в приподнятом настроении. До среды удастся проработать стратегию развития собственного бизнеса. Во второй половине недели часто предстоит бывать в гостях, встречаться с друзьями, наслаждаясь весенними деньками. Но спорные вопросы как на работе, так и дома лучше не решать. Различные домыслы могут вбить клин в отношения.

Козерог – успейте в начале недели ответить на различные сообщения, побывать на деловых встречах. Придётся много ездить и держать в голове большой объём информации, дабы дать чёткий ответ на полученные запросы, но зато вы сумеете существенно преуспеть в делах. Уже после праздника ситуация может существенно поменяться. Появятся дополнительные условия, двойная игра деловых партнёров и знакомых, что отдалит от принятия решений. Праздничный день предстоит провести в семейном кругу, что позволит восстановить гармонию в доме.

Водолей – от быстроты принятия решений в начале недели зависят финансовые поступления и успешность покупок, в том числе подарков к празднику, который предстоит провести довольно интересно. Ожидаются поездки и времяпровождение в интересной компании. Во второй половине недели следите за тратами и ценными вещами. Постарайтесь не попасть во власть искушений и соблазнов. Полезные поездки ожидаются вплоть до конца недели.

Рыбы – начало недели пройдёт в непродолжительных поездках, встречах и продуктивном общении. Удастся существенно поправить успеваемость, сдать различные тесты. Праздничный день порадует неожиданными встречами, которые приятно поменяют планы. Возможны знаковые знакомства. В оставшиеся дни недели возможны финансовые поступления и важные приобретения, но воздержитесь от споров в доме. Играя словами, можно не заметно перейти на повышенные тона, что не только испортит настроение, но и спровоцирует ссоры.

Астролог Андрей Рязанцев