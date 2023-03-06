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В Узбекистане состоялась конференция о деятельности женщин стран ШОС

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- Нина Ничипорова
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В Ташкенте состоялась международная научно-практическая конференция в гибридном формате: "Женщины на пространстве ШОС: взаимовыгодное сотрудничество". Об этом сообщили в пресс-службе Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане.

Благодаря реализуемым инициативам правительств стран ШОС, активному участию женских организаций и молодежных движений наблюдается активизация женского сотрудничества, в том числе на регулярно проводимых женских форумах ШОС, отметили участники.

В ходе конференции внимание было акцентировано на дальнейшем углублении обмена опытом и координации усилий по совершенствованию государственной политики и законодательных основ функционирования системы социальной защиты женщин. Подчеркнуто, что широкое использование передовой практики и инновационных подходов государств-членов ШОС в сфере поддержки женщин, защиты их прав и интересов станет важной основой в этом направлении.

В ходе мероприятия также состоялся конструктивный обмен мнениями по повышению роли женщин в реализации Целей устойчивого развития, вопросам дальнейшего повышения общественно-политической активности женщин и гендерного равенства.

Эксперты проанализировали международный опыт по участию женщин в общественно-политической и социально-экономической жизни.

В частности, президент Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагышева и заместитель председателя Ассамблеи народа Кыргызстана Зухра Шидакова отметили, что равноправие женщин, полноценное их участие в решении политических и социально-экономических проблем, рассматриваются правительствами стран ШОС как одно из приоритетных условий экономического развития стран, демократизации и стабильности общества в государствах организации.

По итогам конференции разработаны соответствующие рекомендации и предложения.


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URL: https://www.vb.kg/427746
Теги:
правительство, Ассамблея народа Кыргызстана, сотрудничество, Кыргызстан, женщины, ШОС
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