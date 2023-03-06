Айгуль Жапарова встретилась с членами Женского совета КР в Москве

Первая леди Кыргызской Республики Айгуль Жапарова в рамках участия в первом кыргызско-российском Женском форуме "Диалог женщин Кыргызстана и России во имя будущего", который пройдет 6 марта, встретилась с членами Женского совета Кыргызстана в городе Москве. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, перед встречей с соотечественниками первая леди ознакомилась с деятельностью посольства Кыргызстана, где проходило мероприятие, посмотрела выступление маленьких соотечественников, приуроченное ко Дню Ак калпака.

В своем выступлении Айгуль Жапарова отметила важную роль женщин в укреплении мира и дружбы между народами, что подтверждает предстоящий Первый кыргызско-российский женский форум.

Она подчеркнула, что проведение Женского форума и других подобных мероприятий оказывает положительное влияние на вопросы сохранения и приумножения традиционных семейных ценностей, способствует продвижению духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

"Все мы прекрасно знаем, что основное предназначение женщины – быть матерью, достойно воспитывать детей, создавать и поддерживать семейный очаг. В этом ее уникальность. Я очень рада, что сегодня, наряду с этими основными миссиями, современные женщины умело сочетают карьеру и достигают больших успехов в различных отраслях. Сегодня женщины являются не только хранительницами семейного очага, но и обладают всеми профессиями, а также пополняют ряды политиков, бизнесменов, успешных людей и руководителей", - отметила Айгуль Жапарова.

Кроме того, первая леди особое внимание уделила активному участию женщин в общественно-политической и социально-экономической жизни. Их вклад в поддержание мира и дружбы и многие другие действия придали современным женщинам особый статус и определили новые цели. Она отметила кыргызстанских женщин, работающих за границей, которые сформировали новое понимание социальной роли женщины.

Айгуль Жапарова также поблагодарила российскую сторону за оказываемую поддержку соотечественникам, проживающим на территории России. При этом она подчеркнула, что есть ряд вопросов, касающихся мигрантов, которые требуют особого внимания и решения.

Первая леди отметила, что создание благоприятных условий для благосостояния народа и развития страны возможно только при неустанных совместных усилиях и поддержке друг друга.

В свою очередь представители Женского совета Кыргызстана, поблагодарили Айгуль Жапарову за оказанное внимание и отметили, что с большим нетерпением ждали этого мероприятия. Они выразили надежду на успешное проведение двустороннего кыргызско-российского Женского форума, который соберет ряд активных и неравнодушных женщин.