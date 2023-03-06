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В Бишкеке пройдет Неделя франкофонии-2023

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке с 9 по 18 марта пройдет Неделя франкофонии-2023. Об этом сообщает международный фонд "Французский альянс в Бишкеке".

В рамках фестиваля пройдет показ документального французского фильма "Снежный барс", лауреат премии "Сезар" за лучший документальный фильм. Дегустация французских вин (вход 450 сомов), французский язык в балете, выставка "Жюль Верн в мире комиксов", парфюмерный конкурс, конференция "Образование во франкоязычных странах", показ канадского фильма La Gang des hors-la-loi, конкурс сочинений и красноречия на тему "Путешественник", конференция "Центральная Азия в доисторических периоде", показ бельгийского кино "Продолжить", вторая часть конференции "Образование во франкоязычных странах", вечер поэзии, выставка школьных рисунков "Первое знакомство с французским языком", финал конкурса песен и др.

Справка: Франкофония – это фестиваль французского языка и культур франкоязычных стран, который празднуется ежегодно в середине марта во всем мире. Французский язык стоит на пятом месте по количеству говорящих в мире и является третьим по счету деловым языком, на котором говорят более 300 миллионов человек на пяти континентах, а также является языком дипломатии. 88 стран являются членами Международной организации франкофонии, в 29 из которых французский является официальным языком.


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URL: https://www.vb.kg/427749
Теги:
Франция, Бишкек, культура, Кыргызстан
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