В Бишкеке пройдет Неделя франкофонии-2023

В Бишкеке с 9 по 18 марта пройдет Неделя франкофонии-2023. Об этом сообщает международный фонд "Французский альянс в Бишкеке".

В рамках фестиваля пройдет показ документального французского фильма "Снежный барс", лауреат премии "Сезар" за лучший документальный фильм. Дегустация французских вин (вход 450 сомов), французский язык в балете, выставка "Жюль Верн в мире комиксов", парфюмерный конкурс, конференция "Образование во франкоязычных странах", показ канадского фильма La Gang des hors-la-loi, конкурс сочинений и красноречия на тему "Путешественник", конференция "Центральная Азия в доисторических периоде", показ бельгийского кино "Продолжить", вторая часть конференции "Образование во франкоязычных странах", вечер поэзии, выставка школьных рисунков "Первое знакомство с французским языком", финал конкурса песен и др.

Справка: Франкофония – это фестиваль французского языка и культур франкоязычных стран, который празднуется ежегодно в середине марта во всем мире. Французский язык стоит на пятом месте по количеству говорящих в мире и является третьим по счету деловым языком, на котором говорят более 300 миллионов человек на пяти континентах, а также является языком дипломатии. 88 стран являются членами Международной организации франкофонии, в 29 из которых французский является официальным языком.