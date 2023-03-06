В Таласской области задержан мужчина при попытке сбыта 8 кг наркотиков

В Таласской области задержан мужчина при попытке сбыта более 8 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, 7 февраля поступила информация о том, что гражданин по имени М. на территории Кара-Бууринского района Таласской области занимается незаконной продажей и незаконным сбытом наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело по ст. 282 ч.3 ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта") УК КР.

В ходе оперативно-следственных 8 февраля в 15.30 часов при попытке продажи у себя дома в Кара-Бууринском районе Таласской области задержан гр. Ж.М., у которого при задержании была обнаружена и изъята марихуана.

Установлено, что задержанный Ж.М. пытался продать наркотики - за каждый килограмм 60 тыс. сомов.

По заключению судебно-химической экспертизы высушенное зелье является индийской марихуаной (индейка) весом 8 кг 789 гр.

На основании ст. 96,97 УПК КР задержанный Ж.М. водворен в ИВС. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному наркопреступлению.