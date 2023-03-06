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6 по 31 марта пройдет акция скрининга беременных

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- Назгуль Абдыразакова
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В целях поддержки проекта государственно-частного партнерства "Внедрение пренатального скрининга в Кыргызской Республике" в преддверии Международного женского дня – 8 Марта объявляется акция скрининга беременных в 1-м триместре беременности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, акция будет проходить с 6 марта по 31 марта с предоставлением скидки в размере: 50% на УЗИ-диагностику 1-го триместра, 100% на медико-генетическую консультацию беременных высокой группы риска в медицинской клинике "Эксперт"; 50% на пренатальный биохимический скрининг 1-го триместра, 100% на медико-генетическую консультацию беременных высокой группы риска в медклинике "Генетика".


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URL: https://www.vb.kg/427758
Теги:
репродуктивное здоровье, Кыргызстан, беременность, акция
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