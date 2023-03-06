5 марта во всем мире праздновался День просвещения по вопросам разоружения

5 марта по всему миру праздновался Международный день просвещения по вопросам разоружения и нераспространения, объявленный Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе КР 7 декабря 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, Кыргызская Республика уделяет большое внимание вопросам укрепления мира и безопасности, предотвращения и прекращения вооруженных конфликтов во благо людей, а также повышения осведомленности и понимания проблем разоружения среди общественности, особенно молодежи.

Ежегодное празднование этого Международного дня станет позитивным импульсом для активизации информационно-просветительской деятельности и включения в существующие национальные общеобразовательные программы на различных уровнях вопросов разоружения и нераспространения.

Принимая во внимание значимость Международного дня и в целях практической реализации положений резолюции, 1 марта 2023 года Постоянным представительством Кыргызской Республики при Организации Объединенных Наций в городе Нью-Йорке совместно с Управлением ООН по вопросам разоружения организовано онлайн-мероприятие с участием министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева, председателя Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши, заместителя Генсекретаря ООН, высокого представителя по вопросам разоружения Изуми Накамитцу.

15 марта 2023 года Министерством иностранных дел Кыргызской Республики совместно с Академией ОБСЕ в городе Бишкеке будет организована открытая лекция в формате ВКС, приуроченная к празднованию Международного дня просвещения по вопросам разоружения и нераспространения.