Ряд депутатов ЖК номинированы на антипремию "Грязная пепельница"

Евразийская антитабачная коалиция номинировала депутатов Жогорку Кенеша Гулшаркан Култаеву, Акылбека Тумонбаева и Фархата Исмаилова на антипремию "Грязная пепельница-2023". Об этом сообщает пресс-служба данной организации.

По ее данным, такое решение коалиция приняла на фоне обсуждения в парламенте поправок по снижению акцизов на изделия с нагреваемым табаком.

Ранее депутат Дастан Бекешев назвал предложение своих коллег считать акцизы на изделия с нагреваемым табаком не поштучно, а в килограммах обычным лобби.

Представители антитабачной коалиции считают, что если поправки примут, то Кыргызстан недополучит около 231 млн. сомов, а продукция станет более доступной подросткам.

Справка: Антипремия "Грязная пепельница" выдается за "особые заслуги" в сфере табачного бизнеса.