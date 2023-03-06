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Ряд депутатов ЖК номинированы на антипремию "Грязная пепельница"

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Евразийская антитабачная коалиция номинировала депутатов Жогорку Кенеша Гулшаркан Култаеву, Акылбека Тумонбаева и Фархата Исмаилова на антипремию "Грязная пепельница-2023". Об этом сообщает пресс-служба данной организации.

По ее данным, такое решение коалиция приняла на фоне обсуждения в парламенте поправок по снижению акцизов на изделия с нагреваемым табаком.

Ранее депутат Дастан Бекешев назвал предложение своих коллег считать акцизы на изделия с нагреваемым табаком не поштучно, а в килограммах обычным лобби.

Представители антитабачной коалиции считают, что если поправки примут, то Кыргызстан недополучит около 231 млн. сомов, а продукция станет более доступной подросткам.

Справка: Антипремия "Грязная пепельница" выдается за "особые заслуги" в сфере табачного бизнеса.


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URL: https://www.vb.kg/427760
Теги:
табак, Жогорку Кенеш, Депутат
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