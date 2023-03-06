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Хирурги провели уникальную операцию девочке с наследственным заболеванием

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- Нина Ничипорова
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Известный в Кыргызстане хирург Расул Султангазиев и его коллеги из Национального центра охраны материнства и детства провели одномоментно две операции 15-летней пациентке из Таласа. У девочки, помимо желчнокаменной болезни, при обследовании врачи выявили еще и редкую наследственную патологию селезенки – микросфероцитоз, которая с каждым днем ухудшала ее состояние. Кстати, на один миллион человек в мире приходится 200-300 больных с таким серьезным гематологическим заболеванием.

Как рассказала vb.kg бабушка пациентки, внучка жаловалась на боли в животе, которые с каждым днем усиливались. Потом Сезим сильно пожелтела, и таласские врачи отправили девочку в Бишкек. Специалисты детской больницы скорой медицинской помощи, куда привезли больную, подумали, что желтуха связана с гепатитом, и направили ее в Национальный центр охраны материнства и детства.

"Сезим привезли к нам с приступом желчнокаменной болезни, с шафрановым цветом кожи. Приступ мы купировали, - сказал vb.kg хирург Султан Ормушев. – И решили сделать магнитно-резонансную томографию. Она показала, что желчный проток, который в норме не более 7-8 миллиметров увеличен у пациентки до двух сантиметров, и в нем застряли два больших камня – не менее двух сантиметров каждый и множество камней поменьше, которые препятствовали оттоку желчи из желчного пузыря. Кроме того, при обследовании у девочки мы выявили опасную генетическую болезнь селезенки. Это очень редкий случай в медицине, когда одновременно встречаются вместе два таких заболевания".

По словам хирурга, при наследственном микросфероцитозе идет распад клеток крови – эритроцитов. И не случайно в этом случае говорят, что селезенка становится кладбищем эритроцитов. Из-за чего у девочки была сильно выраженная анемия. И именно эта болезнь селезенки явилась в этом случае основной причиной образования камней в желчном пузыре.

"Без своевременного хирургического лечения состояние ребенка ухудшалось, боли стали нестерпимыми, и ситуация грозила серьезными последствиями. Поэтому мы решили провести одномоментно сразу две больших операции, - рассказал vb.kg один из ведущих хирургов страны Расул Султангазиев. – На первом этапе убрали сильно увеличенную селезенку, потом – желчный пузырь. Уже во время операции столкнулись с гнойным холангитом - острым гнойным воспалением желчевыводящих путей, развивающимся вследствие блокировки оттока желчи. Поэтому пришлось вскрывать наполненный гноем и песком печеночный проток, полностью его промывать. А затем подшили его к тонкому кишечнику, то есть образовали новый путь для оттока желчи".

По словам Расула Абалиевича, гнойный холангит является тяжелой хирургической патологией, которая без отсутствия адекватного лечения в ста процентах случаев приводит к летальному исходу.

Сезим после операции словно заново родилась. Мучительные боли прошли, нормальным стал цвет кожи. Обследование на УЗИ показало, что почти пятичасовая операция проведена Расулом Султангазиевым и его коллегами как всегда блестяще.


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URL: https://www.vb.kg/427762
Теги:
операция, Таласская область, хирургия, Кыргызстан, больница, врачи, пациент
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