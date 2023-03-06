Супруги из Адыйамана, спасенные из-под завалов, рассказали о пережитом

Супружеская пара, спасенная из-под завалов обрушившегося здания в Адыйамане спустя 32 часа после землетрясения, рассказала о пережитом.

Мурат и Музейен Сыртыкара были спасены из-под завалов 4-этажного жилого дома в Адыйамане спустя 32 часа после первого разрушительного землетрясения с эпицентром в турецком Кахраманмараше.

Спасателям также удалось спасти их сына, семья проходит лечение в больнице в Шанлыурфе.

Мурат Сыртыкара рассказал "Анадолу", что сначала они проснулись от подземных толчков.

Мужчина рассказал, что обнял свою супругу и сына, затем здание обрушилось. Находится под завалами было очень трудно, мы пережили страшные моменты, сказал он.

"Весь этот ужас не передать словами. Картина до сих пор перед моими глазами. Наша психика очень пошатнулась", - сказал он.

Мурат рассказал, что, будучи под завалами, он пытался успокоить свою семью, а также искал выход.

"Мы очень боялись, были в сознании. Мы попрощались друг с другом. Затем произошло второе землетрясение, в это сложно было поверить. Мы слышали друг друга, но не слышали никого снаружи. Я пытался копать, чтобы найти выход, повредил руку, но продолжал копать. Наш сын очень сильно паниковал, постоянно спрашивал, когда нас спасут, а я пытался его успокоить", - сказал он.

По словам Мурата, их голоса наконец-то услышали, и спасли.

"Когда мы увидели свет, это было чудо, мы будто заново родились. Потолок был всего в нескольких сантиметрах от нас, и постепенно падал ниже. Надежда умирала, но нас спасли", - сказал он.

Музейен Сыртыкара рассказала, что, когда дом обрушился, она потеряла надежду на спасение.

"Я думала, что жизнь остановилась. Мы обнялись с супругом и сыном. Когда вспоминаю, меня начинает трясти, страх настигает", - сказала она.

Музейен рассказала, что, когда их нашли, они пережила настолько сильное волнение, что даже не помнит момент спасения.

После выписки из больницы семья намерена отправиться в Анталью, где живет их дочь.

Источник: Агентство "Анадолу"