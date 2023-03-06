Погода
$ 87.53 - 88.31
€ 93.07 - 94.07

В Турции арестованы 247 лиц, причастных к строительству обрушившихся зданий

78  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 247 человек.

По информации "Анадолу", решениями прокуратуры провинций, расположенных в зоне бедствия, после 6 февраля задержано в целом 997 подозреваемых в причастности к строительству разрушенных построек.

Впоследствии 247 из задержанных были арестованы, в отношении 322 подозреваемых назначен судебный контроль.

Кроме того, выдан ордер на арест 198 подозреваемых и задержание 102 человек.

В понедельник, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 45 тыс. человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.​​​​


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427766
Теги:
землетрясение, Турция, уголовная ответственность
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  