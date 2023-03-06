В Турции арестованы 247 лиц, причастных к строительству обрушившихся зданий

По делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 247 человек.

По информации "Анадолу", решениями прокуратуры провинций, расположенных в зоне бедствия, после 6 февраля задержано в целом 997 подозреваемых в причастности к строительству разрушенных построек.

Впоследствии 247 из задержанных были арестованы, в отношении 322 подозреваемых назначен судебный контроль.

Кроме того, выдан ордер на арест 198 подозреваемых и задержание 102 человек.

В понедельник, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 45 тыс. человек.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.​​​​