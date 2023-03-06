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В Москве между РФ и КР подписан ряд двусторонних меморандумов (список)

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- Назгуль Абдыразакова
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Первая леди Кыргызской Республики Айгуль Жапарова, председатель совета директоров ООО "АБ ЭНЕРГО" Николай Коробовский и руководитель компании "ЕврАЗЭСПРОМ" Ахмед Джорджин подписали резолюцию "Сад жизни", согласно которому в Баткене состоится высадка парка дружбы "Сад жизни" в рамках реализации объявленной Президентом страны Садыром Жапаровым национальной кампании "Жашыл Мурас". Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, подписаны следующие документы:

1) Меморандум о сотрудничестве между Автономной некоммерческой организацией "Общество дружбы с Кыргызстаном" и Молодежным театром "Аян" (предоставление театру в безвозмездное пользование помещение в г. Москве на постоянной основе для проведения репетиций и постановок спектаклей и театральных представлений);

2) Меморандум о намерениях между Автономной некоммерческой организацией "Общество дружбы с Кыргызстаном" и Автономной некоммерческой организацией "Фрунзе" по организации и проведению спортивных мероприятий по волейболу среди женщин (предоставление одного общего спортивного волейбольного зала для проведения тренировок и спортивных мероприятий);

3) Меморандум о сотрудничестве между Автономной некоммерческой организацией "Общество дружбы с Кыргызстаном" и Общественным объединением "Агартуу билим борбору" (определение 8 учителей на период реализации проекта в сфере образования "Воскресная школа": воспитание и организация обучения детей трудовых мигрантов из КР русскому и кыргызскому языкам");

4) Меморандум о реализации проекта по осуществлению перевода книги между Автономной некоммерческой организацией "Общество дружбы с Кыргызстаном" и Литературным клубом "Москва Кайрыктары" (по осуществлению перевода 7-го сборника произведений "Москва Кайрыктары" с кыргызского языка на русский язык);

5) Меморандум о намерениях между Автономной некоммерческой организацией "Общество дружбы с Кыргызстаном" и Общественным объединением "Ишкер айым" (о предоставлении Фондом Объединению финансирования в пределах 1,5 млн рублей на проект "Бизнес инкубатор");

6) Меморандум о выделении образовательных грантов для обучения в Российском Университете дружбы народов между Автономной некоммерческой организацией "Общество дружбы с Кыргызстаном" и ООО "Лечебно-оздоровительный реабилитационный институт" (о выделении грантов для обучения 5 женщин/девушек из Кыргызстана в РУДН по направлению - сестринское дело);

7) Меморандум о реализации проекта по созданию Кризисного центра при Посольстве Кыргызской Республики в Российской Федерации между Государственным предприятием дипломатического сервиса "Кыргыздипсервис" при Управлении делами Президента КР и Общественным фондом "Инсан-Лейлек";

8) Меморандум о намерениях между Автономной некоммерческой организацией высшего образования "Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского" и автором проекта "Дом, который всегда со мной" Д. Казакпаевой (о предоставлении Д.Казакпаевой для пользования площадь 30 квадратных метров на безвозмездной основе в целях создания музея кочевой культуры);

9) Меморандум о выделении гранта на реализацию проекта "Женщины и цифровизация" между Общественным объединением "Конгресс женщин Кыргызской Республики" и Обществом с ограниченной ответственностью "АБ ЭНЕРГО" (об оказании материальной и технической поддержки, Общество выделяет Конгрессу грант на сумму 73787,05 долларов);

10) Меморандум о выделении финансового гранта между Национальным историческим музеем Кыргызской Республики и ООО "АБ ЭНЕРГО" (о выделении НИМ КР безвозмездного финансового гранта в размере 1 млн 650 тысяч рублей для проработки вопроса по приобретению, поставке и установке автоматизированной музейной информационной системы "КАМИС 5");

11) Меморандум между Государственным учреждением "Кыргызтест" и ООО "АБ ЭНЕРГО" о выделении финансового гранта на сумму 11 млн рублей.


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URL: https://www.vb.kg/427769
Теги:
меморандум, Россия, сотрудничество, Кыргызстан
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