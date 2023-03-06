Погода
$ 87.53 - 88.31
€ 93.07 - 94.07

В Минприроды встретились с представителями Зеленого климатического фонда

143  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, 6 марта 2023 года, состоялась первая консультативная встреча с представителями Зеленого климатического фонда (ЗКФ). Об этом сообщает пресс

Данная международная организация уполномочена поддерживать развивающиеся страны в реализации их намерений и международных обязательств по снижению выбросов парниковых газов и обеспечению устойчивости населения к изменению климата.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего двустороннего взаимодействия по продвижению климатических проектов от Кыргызской Республики. Представители ЗКФ отметили важность общего понимания содержания проводимой работы и определения четких национальных рамок сотрудничества.

В свою очередь представители кыргызской стороны, выразив готовность к плодотворной совместной работе, внесли предложения по улучшению сотрудничества и координации действий.

Визит представителей ЗКФ продлится до 10 марта 2023 года. В его рамках планируется проведение ряда встреч и семинаров для повышения потенциала страны по взаимодействию с ЗКФ, включая вопросы, направленные на улучшение климатического фона и уменьшение выброса СО2.

Также запланированы встречи с представителями Администрации Президента КР, органов исполнительной власти и другими участниками, задействованными в продвижении климатических проектов Кыргызской Республики, включая: Агентством развития и инвестирования сообществ (АРИС), ДОС-КРЕДОБАНК, ПРООН, Германским агентством по сотрудничеству (GIZ) и другими партнерами по развитию.

Вместе с тем, сотрудничество Кыргызской стороны с ЗКФ направлено на активизацию климатического финансирования национальных проектов и согласуется с задачами, поставленными Кабинетом Министров перед Министерством и другими государственными органами, по увеличению объемов финансовой помощи нашей стране в вопросах разработки и реализации климатических проектов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427771
Теги:
экология, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  