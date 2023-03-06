В Минприроды встретились с представителями Зеленого климатического фонда

В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, 6 марта 2023 года, состоялась первая консультативная встреча с представителями Зеленого климатического фонда (ЗКФ). Об этом сообщает пресс

Данная международная организация уполномочена поддерживать развивающиеся страны в реализации их намерений и международных обязательств по снижению выбросов парниковых газов и обеспечению устойчивости населения к изменению климата.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшего двустороннего взаимодействия по продвижению климатических проектов от Кыргызской Республики. Представители ЗКФ отметили важность общего понимания содержания проводимой работы и определения четких национальных рамок сотрудничества.

В свою очередь представители кыргызской стороны, выразив готовность к плодотворной совместной работе, внесли предложения по улучшению сотрудничества и координации действий.

Визит представителей ЗКФ продлится до 10 марта 2023 года. В его рамках планируется проведение ряда встреч и семинаров для повышения потенциала страны по взаимодействию с ЗКФ, включая вопросы, направленные на улучшение климатического фона и уменьшение выброса СО2.

Также запланированы встречи с представителями Администрации Президента КР, органов исполнительной власти и другими участниками, задействованными в продвижении климатических проектов Кыргызской Республики, включая: Агентством развития и инвестирования сообществ (АРИС), ДОС-КРЕДОБАНК, ПРООН, Германским агентством по сотрудничеству (GIZ) и другими партнерами по развитию.

Вместе с тем, сотрудничество Кыргызской стороны с ЗКФ направлено на активизацию климатического финансирования национальных проектов и согласуется с задачами, поставленными Кабинетом Министров перед Министерством и другими государственными органами, по увеличению объемов финансовой помощи нашей стране в вопросах разработки и реализации климатических проектов.