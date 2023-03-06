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Состоится ли митинг ветеранов МВД в Бишкеке?

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- Светлана Лаптева, Назгуль Абдыразакова
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Состоится ли митинг ветеранов МВД с требованием повысить пенсии пока неизвестно. По крайне мере в пресс-службе МВД Кыргызстана не дают никакого ответа. Между тем, военный правозащитник Анвар Сартаев подтвердил нашему изданию vb.kg, что данный митинг планировался на 11 марта этого года.

"Я поддерживаю ветеранов МВД и предложил провести митинг в парке имени Максима Горького и хотел взять ответственность проведения данной акции, предлагая создать инициативную группу "Защитнику отечества и правопорядка". Основной задачей данного мероприятия должно была быть встреча с председателем кабмина и секретарём Совбеза, но в связи с тем, что ветераны МВД и других силовых структур не дали согласие войти в вышеназванную инициативную группу, то я решил не проводить митинг и не обращаться к мэру города Бишкека с уведомлением", - сказал он.

Как стало известно на момент публикации материала со слов источника в МВД, ветераны правоохранительных органов отменили свою акцию в связи с тем, что руководство МВД пообещало решить их вопрос.


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URL: https://www.vb.kg/427775
Теги:
МВД, митинг, пенсии, Кыргызстан
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