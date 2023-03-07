Бишкекские троллейбусы проверили на чистоту

Сотрудники МП "Бишкекское троллейбусное управление" совместно с руководством провели рейд, в ходе которого проверялось санитарно-техническое состояние троллейбусов, камер в салоне, звукового оповещающего оборудования и пассажирских сидений. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в ходе проверки начальник управления распорядился, чтобы троллейбусы, подлежащие ремонту, были отремонтированы не позднее одного дня после рейда.

Троллейбусы, которые были в антисанитарном состоянии, мыли на месте. Рейд проходил с 05.00 до 08.00 утра.