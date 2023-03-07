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Возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц Бишкекглавархитектуры

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Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ГУ "Бишкекглавархитектура", ДУМИ мэрии города Бишкека и управления архитектуры по Аламудунскому району, организовавших коррупционный механизм по выводу из муниципальной собственности и присвоению земель путем злоупотребления должностным положением и подделки документов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, заместитель начальника одного из территориальных управлений по градостроительству и архитектуры К.Б.К. и специалист А.Н.М. МП "Бишкекглавархитектура" в корыстных целях оформляли на подставных лиц наиболее ценные муниципальные земельные участки на центральных улицах города Бишкека. Тем самым фактически захватывая муниципальную собственность.

6 марта 2023 года указанные лица задержаны и водворены в ИВС.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех соучастников коррупционной схемы и выявлению аналогичных фактов.

"Следует отметить, что в результате подобных незаконных действий отдельных сотрудников органов градостроительства и архитектуры наносится не только материальный ущерб, но и нарушается эстетический облик столицы, так как нарушается архитектурный ансамбль зданий", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/427798
Теги:
Бишкекглавархитектура, ГКНБ, уголовное дело
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