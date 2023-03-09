В Казахстане штраф за мат в общественном месте повысили в 4 раза

Штраф за нецензурную брань в общественных местах (мелкое хулиганство) повысился в четыре раза в Казахстане. С 6 марта вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, передает Tengrinews.kz.

Теперь штраф за мат составляет 69 тысяч тенге (ранее было 17 250 тенге) или арест на срок до 15 суток.

Для привлечения к ответственности обязательным условием является нецензурная брань в общественных местах. Тем не менее в МВД РК не исключили наказания за такие деяния, совершенные в автомобиле, в частной собственности или даже в соцсетях.

Кроме того, ответственность наступает за нецензурную брань на любом языке.