Кабмин: между двумя КР и РУз необходимо налаживать промышленную кооперацию

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, находящийся с рабочим визитом в Республике Узбекистан, ознакомился с производственным процессом на заводе акционерного общества "UzAuto Motors" в городе Асаке (Андижанская область). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе ознакомления с производством Акылбек Жапаров отметил, что автомобильный завод в городе Асаке - наглядный пример привлечения инвестиций и эффективной организации производственного процесса.

"В рамках развития торгово-экономических связей между двумя странами необходимо налаживать промышленную кооперацию. Первые шаги в этом направлении сделаны. Теперь необходимо только наращивать темпы взаимовыгодного сотрудничества с заводом "UzAuto Motors" с тем, чтобы имеющие договорённости уже в ближайшее время воплотились на практике", - подчеркнул он.

Справочно: Строительство завода в городе Асака началось в июне 1994 года. В марте 1996 года на предприятии началось производство автомобиля Damas.

В настоящее время под брендом Chevrolet с конвейера предприятия сходят автомобили такие модели автомобилей, как Spark, Nexia, Cobalt, Lacetti (Gentra), Damas, Labo, Malibu, Tracker, Equinox, Trailblazer, Traverse и Tahoe.

В прошлом году на заводе было выпущено 327 тысяч автомобилей, в этом году планируется произвести до 400 тысяч автомашин.